Пресс-служба аппарата президента сообщила, что 1 мая состоялся еще один телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. Президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон.

Кроме того, ведомство сообщило, что лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.

«Президенты Кыргызстана и Таджикистана особо подчеркнули важность о недопущении провокаций, влияющей на стабилизацию ситуации в приграничных районах», – отметили в пресс-службе аппарата президента.

Ранее на сайте президента Таджикистана также опубликовали сообщение о том, что лидеры двух стран поговорили по телефону и уделили особое внимание «вопросам соблюдения договоренностей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации».

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон уже 30 апреля обсудили по телефону вооруженный конфликт на границе двух стран. После, пресс-служба аппарата президента Кыргызстана сообщила, что главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая текущего года.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. На следующий день военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава, на 1 мая 12:00 известно, что погибли 33 кыргызстанца, пострадали 163 человека. Из зоны конфликта эвакуировано 27 358 граждан Кыргызстана, из них 15 505 — дети. Также пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Пострадавшие есть и с таджикской стороны. Издание «Азия-Плюс», опираясь на свои источники, сообщило 10 погибших и более 90 пострадавших.

К вечеру 30 апреля стороны заявили об отводе военной техники и возобновлении движения на автодорогах. Однако 1 мая ситуация вновь обострилась. Таджикская сторона перекрыла дорогу Ош-Исфана в местности Торт-Кочо.

Также погранслужба Кыргызстана сообщила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам жителей села Арка в Лейлекском районе, который оказался отрезан от остальной части Баткенской области из-за перекрытия участка Торт-Кочо.