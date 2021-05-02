Погранслужба ГКНБ сообщила, что при осмотре в местности Ортобоз обнаружили авиационную ракету, попавшую в частный дом. Жильцы не пострадали, так как ракета не сработала.

В ведомстве отметили, что на месте находится следственная группа.

По их данным, ракета попала 29 апреля, когда таджикские военнослужащие обстреляли с воздуха на вертолете «МИ-24» местности Торт-Кочо и Чыр-Добо.

Фото: Погранслужба ГКНБ.

По данным Погранслужбы на 13:00 2 мая обстановка в приграничных районах стабильная. Продолжается работа совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии госграницы в пункты постоянной дислокации.

Сообщается, что 2 мая стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла «Головной».

Также Погранслужба уточнила, что пункты пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу были временно закрыты с начала конфликта.

Конфликт на на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28-29 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

По данным минздрава, на утро 2 мая погибли 34 кыргызстанца, пострадали 178 человек. Из зоны конфликта эвакуировано 33 388 граждан Кыргызстана, из них 19 142 — дети. Также пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. СМИ сообщают, что жертвами конфликта стали не менее 8 человек, 90 – ранены.

Садыр Жапаров и глава таджикистана Эмомали Рахмон два раза поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

1 мая главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов.