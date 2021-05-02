Фото: Жибек Бегалиева

Журналистка “Настоящего времени” Жибек Бегалиева опубликовала фотографии школы в селе Максат Лейлекского района Баткенской области — некогда полное детей здание пострадало в ходе конфликта на приграничной территории.

“Это была новая школа. С хорошим ремонтом, туалетом внутри. С горячей водой, что большая редкость не только в приграничье, но и в регионах. Наверное местные детишки не могли нарадоваться тому, какая красивая школа у них. Была”, — написала журналистка.

В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе были сожжены или заметно пострадали десятки зданий, в том числе жилых домов и заправок. Турция предложила Кыргызстану свою помощь в восстановлении пострадавшей территории.

В ходе конфликта с 28 апреля по 1 мая погибли 34 кыргызстанца в возрасте от 12 лет и старше 60. Также власти сообщили о 178 пострадавших.

33 388 человек были эвакуированы из зоны конфликта — в основном их расположили в зданиях детских садов и школ. Минздрав сообщил, что им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Конфликт на границе начался 28 апреля, а с 29 перетек из закидывания камнями в вооруженное столкновение. УВД Баткенской области сообщало, что военные Таджикистана применяли серьезное оружие, вплоть до минометов и автоматов, а также обстреливали жилые дома.

29 апреля МИД обеих стран договорились о прекращении огня, но столкновения продолжались. Между собой провели переговоры о ситуации на границе кыргызские и таджикские премьеры, главы спецслужб и президенты. Казахстан, Узбекистан, ОДКБ и ООН призвали Кыргызстан и Таджикистан к мирному урегулированию ситуации. 1 мая стороны договорились решить конфликт мирным путем.