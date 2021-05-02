Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Улукбек Марипов навестил пострадавших при пограничном конфликте в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО).

Он заявил, что руководство страны окажет всю необходимую помощь пострадавшим, восстановит дороги, школы и разрушенные жилые дома граждан.

Фото: пресс-служба правительства.

«Правительство рассматривает вопрос присвоения Баткену особого статуса. Сейчас главное – это приложить все усилия для сохранения единства и солидарности, не допуская усугубления конфликта. Кыргызский народ всегда был сильный духом, благодаря сплоченности и единству нам удастся сообща пережить эти трудные времена», — сказал премьер-министр.

По данным Баткенской обладминистрации на 2 мая, всего в результате конфликта в Баткенской области погибли 34 кыргызстанца, пострадали 179. Из них 88 находятся в больнице: 56 человек были госпитализированы в Бишкек, остальные лечатся в областных и районных медучреждениях.

Также ведомство сообщило, что 58 261 человек были эвакуированы из зон конфликта. Из них 52 329 — женщины и дети.

Также МЧС сообщило, что в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе сгорели или были разрушены 78 жилых домов, две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад, одно здание милиции, три пограничных поста, десять заправок и восемь магазинов.

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