Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что 1 мая по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав МИД Кыргызстана и Турции.

По данным ведомства, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что турецкая сторона готова оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим на кыргызско-таджикской границе.

Также Чавушоглу выразил готовность Турции ко всемерному содействию в социально-экономическом и инфраструктурном восстановлении затронутого конфликтом региона.

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев в свою очередь сообщил собеседнику, что 30 апреля кыргызская и таджикская стороны достигли договоренностей и пришли к обоюдному согласию по прекращению боевых действий и отводу войск и военной техники с приграничных участков.

Представитель Турции ответил, что они приветствуют действия двух стран по стабилизации ситуации и недопущению дальнейшей эскалации напряженности.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28-29 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

По данным минздрава, на 1 мая 18:00 погибли 34 кыргызстанца, пострадали 173 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

Из зоны конфликта эвакуировано 27 358 граждан Кыргызстана, из них 15 505 — дети. Также пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. СМИ сообщают, что жертвами конфликта стали не менее 8 человек, 90 – ранены.

К вечеру 30 апреля стороны заявили об отводе военной техники и возобновлении движения на автодорогах. Однако 1 мая ситуация вновь обострилась. Таджикская сторона перекрыла дорогу Ош-Исфана в местности Торт-Кочо.

Также погранслужба Кыргызстана сообщила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам жителей села Арка в Лейлекском районе, который оказался отрезан от остальной части Баткенской области из-за перекрытия участка Торт-Кочо.

Садыр Жапаров и глава таджикистана Эмомали Рахмон два раза поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

По данным Погранслужбы, на 2 мая 9:30 ситуация на кыргызско-таджикской границе характеризуется как стабильная.

За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Движение транспортных средств по автодороге Ош-Исфана осуществляется беспрепятственно.

Также ведомство отметило, что стороны начали отвод военных сил в пункты постоянной дислокации.