Замглавы МЧС Урматбек Шамырканов 2 мая на брифинге сообщил, что в Баткенской области из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадало 78 жилых домов.

Также сгорели или были разрушены две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад, одно здание милиции, три пограничных поста, десять заправок и восемь магазинов.

По его словам, данные были получены по состоянию на 20:30 1 мая. Сумма ущерба пока не сообщается.

«Мы сейчас проводим работы, направленные на то, чтобы наши граждане смогли вернуться в комфортные условия. А пока они будут находится в эвакуационных пунктах«, — сообщил Шамырканов.

Он напомнил, что в МЧС открыт специальный счет, куда желающие могут перечислить средства для помощи в восстановлении инфраструктуры пострадавших сел. На сегодня на данный счет граждане и организации перечислили 1,2 млн сомов.

Вместе с тем, Урматбек Шамырканов подчеркнул, что у Кыргызстана достаточно ресурсов для проведения восстановительных работ.

Также замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев на брифинге сообщил, что в Баткенской области работает следственная группа, которая уточняет сумму причиненного ущерба.

Кроме этого, следственная группа собирает доказательства применения таджикской стороной огнестрельного оружия и документируют происходящее.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность Турции ко всемерному содействию в социально-экономическом и инфраструктурном восстановлении затронутого конфликтом региона.

Конфликт на на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28-29 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

По данным минздрава, на утро 2 мая погибли 34 кыргызстанца, пострадали 178 человек. Из зоны конфликта эвакуировано 33 388 граждан Кыргызстана, из них 19 142 — дети.

Садыр Жапаров и глава таджикистана Эмомали Рахмон два раза поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

1 мая главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов.

Погранслужба и МВД сообщили, что обстановка на утро 2 мая на границе с Таджикистаном стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Движение транспортных средств по автодороге Ош-Исфана осуществляется беспрепятственно.

Фото на заглавной странице: Айзирек Иманалиева.