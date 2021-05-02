Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что сотрудники милиции устанавливают блокпосты и проводят разъяснительную работу с местным населением на приграничных территориях.

«Все приграничные села Баткенской области, пережившие жестокие дни вооруженного конфликта, полностью взяты под охрану, установлены блокпосты, патрульные группы милиции поддерживают общественный порядок», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба МВД.

В МВД также отметили, что кыргызская милиция полностью контролирует автодорогу Ош-Исфана, которая проходит через участок Жака-Орук Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района.

По данным ведомства, патрульные группы милиции работают совместно с добровольными народными дружинами, главами сел и квартальными.

Деятельность правоохранительных органов в Баткенской области координирует первый замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков.

Также МВД утверждает, что министр Улан Ниязбеков взял под личный контроль все мероприятия по охране общественного порядка в Баткенской области и дает соответствующие поручения по урегулированию ситуации.

По данным МВД, ситуация в Баткенской области на 2 мая стабильная, все приграничные села находятся под контролем. Никаких ночных перестрелок не зафиксировано.

Конфликт на на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28-29 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

По данным минздрава, на утро 2 мая погибли 34 кыргызстанца, пострадали 178 человек. Из зоны конфликта эвакуировано 33 388 граждан Кыргызстана, из них 19 142 — дети. Также пострадали около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. СМИ сообщают, что жертвами конфликта стали не менее 8 человек, 90 – ранены.

Садыр Жапаров и глава таджикистана Эмомали Рахмон два раза поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

1 мая главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов.