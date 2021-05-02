Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли семь пациентов с COVID-19. Четыре из них скончались в Бишкеке, двое — в Чуйской области и один в Ошской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 619 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 308 человек. В Баткенской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 203;

Чуйская область — 62;

Иссык-Кульская область — 18;

Нарынская область — 9;

Ош — 6;

Таласская область — 5;

Ошская область — 3;

Джалал-Абадская область — 2.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 96 060 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 258 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 89 719 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 447 медработников, из которых выздоровели всего 4 369.

Также штаб сообщил, что на 2 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 496 пациентов, из них 78 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 238 человек лечатся амбулаторно.