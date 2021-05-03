Первомайский райсуд Бишкека продлил до 1 июня домашний арест бывшего руководителя Госагентства связи Чынгыза Бекташева. Его подозревают в коррупции.

По данным издания Tazabek, такую меру пресечения приняли в связи с погашением ущерба. ОсОО «НУР Телеком» (сотовый оператор О!), получившее лицензию за 1 000 сомов, выплатило государству 200 млн сомов.

Бекташев задержали по делу о продаже радиочастот 1 февраля. По данным Генпрокуратуры, Бекташев в декабре 2016 года вступив в сговор с чиновниками госорганов и представителями ОсОО «Нур Телеком» , выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра по заниженной цене.

«Стоимость лицензии при этом составила всего 1 000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 млн 803 тыс сомов. В результате чего государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — сообщили тогда в надзорном органе.

Дела о продаже радиочастот «Нур Телеком»

Всего следственные органы Генпрокуратуры и ГКНБ расследуют два дела по факту незаконных продаж радиочастот. В первом, по данным следователей, замешано ОсОО «Нур Телеком» (сотовый оператор О!), во втором — ООО «Скай Мобайл» (торговая марка Beeline).

В 2018 году депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева заявила, что «Нур Телеком» незаконно получил частоты, принадлежавшие ОсОО«АкТел» (торговая марка Fonex), которое прекратило деятельность в 2015 году.

«Первую лицензию на 5 МГц для «НУР Телекома» выдали за 300 млн сомов, а вторую тоже на 5 МГц отдали за 1000 сомов. Почему не был проведен аукцион? У нас ведь есть и другие сотовые операторы, которые могли бы заплатить и больше за эти лицензии. Я не понимаю их политику, возможно, у них есть личные интересы», — сказала она.

Депутат Марлен Маматалиев так же заявил, что в 2015 году государство через аукцион продало 3 компаниям частоту 5 МГц за 896 млн сомов, но в 2016 году такая же частота была продана за 1000 сомов оператору «Нур Телеком».

«Говорят, «НУР Телеком» обратился, но госкомпания MegaCom еще раньше обращалась. И MegaCom, и Beeline готовы были купить частоты», — сказал тогда депутат.

Однако Госагентство связи настаивало, что лицензии выданы всем операторам связи на равных основаниях и по единой методике. В самой компании сообщили, что приобрели лицензии на частоты законно.

Позже Генпрокуратура начало досудебное производство по данному факту и провела ряд арестов.

«Здесь [в деле о радиочастотах с участием ОсОО «Нур Телеком»] фигурируют фамилии еще 10 человек. Они за 1000 сомов продали компании 15 МГРц, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 млн 803 тысяч сомов.

В результате чего государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. «Мегаком» на сегодня просит дать такую частоту за 500 млн сомов», — сказал генпрокурор Курманкул Зулушев 5 февраля 2021 года.

Про задержание остальных фигурантов по этому делу Генпрокуратура не сообщала.