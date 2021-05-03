Издание Turmush сообщило, что 29 апреля в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе был обстрелян автомобиль скорой помощи, который следовал за пострадавшими в село Ак-Сай.

В машине находились фельдшер отделения скорой помощи больницы села Бужум Бурканали уулу Аширали и водитель ЦСМ Баткенской области Маматисак Эргешов.

Перевернутая машина скорой помощи. Фото: издание Turmush

Мужчины рассказали, что когда началась стрельба, им удалось покинуть машину и спрятаться. Тогда скорая помощь ехала по направлению к водораспределительному пункту «Головной» в село Кок-Таш, где на тот момент были пострадавшие.

«После того, как увезли первых пострадавших в результате вооруженного конфликта, нам поступила команда выезжать. Вдоль дороги находились военнослужащие Таджикистана, которые потребовали, чтобы мы остановились. Когда мы начали ехать назад, то по нам открыли огонь. Автомобиль свернул с дороги и опрокинулся. Находясь в перевернувшемся автомобиле, ногами открыли двери и покинули транспортное средство. За нами приехал БТР, нас загрузили и мы поехали в село Кок-Таш. Там в местности «Головной» загрузили тяжело раненых — 7-8 человек и привезли в больницу», – вспоминает Бурканали уулу Аширали.

Водитель Маматисак Эргешов рассказал, что 28 апреля они приехали в село Кок-Таш, а 29 апреля там началась стрельба

«Вскоре прибыли граждане, получившие ранения. Погрузили их во второй реанимобиль и отправили в Баткен. Нас отправили сюда, так как из врачей никого не было. По дороге началась стрельба, стал сдавать назад и не справился с управлением — авто перевернулось. Вскоре прибыли военнослужащие на БТР и забрали нас», – пояснил он.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дважды поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 3 мая сообщил, что в результате конфликта погибли 35 кыргызстанцев, пострадали 183 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

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Также ведомство сообщило, что из зон конфликта были эвакуированы 44 651 гражданин Кыргызстана, из них 27 136 — дети.

В ходе конфликта были разрушены около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

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Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.

Пограничная служба ГКНБ сообщила, что по состоянию на 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается стабильной.