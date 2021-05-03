Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев на встрече с жителями села Максат Лейлекского района сообщил, что Кыргызстан и Таджикистан до 9 мая опишут 112 километров земли.

По его словам, стороны пришли к единому мнению по нескольким участкам.

«Мы отдали на описание 112 километров. Должны закончить до 9 мая. Потом президенты подпишут и проведем демаркацию. Ваше село в этот участок не входит. Пока только до Кулунду», — сказал Камчыбек Ташиев.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы только 519 км, остальная же линия остается неуточненной.

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний конфликт начался 28 апреля. Позже, 1 мая, главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана встретились и сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия», подписав протокол из четырех пунктов.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дважды поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 3 мая сообщил, что в результате конфликта погибли 35 кыргызстанцев, пострадали 183 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

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Также ведомство сообщило, что из зон конфликта были эвакуированы 44 651 гражданин Кыргызстана, из них 27 136 — дети.

В ходе конфликта были разрушены около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

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Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.

Пограничная служба ГКНБ сообщила, что по состоянию на 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается стабильной.