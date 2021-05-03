Министерство здравоохранения 3 мая подтвердило смерть 54-летнего жителя села Максат Ражапбая Эгембердиева.

Родной брат Ражапбая, Момуналы Эгембердиев дал интервью журналистам «Клоопа». По его словам, он работал во дворе, когда снаряд попал в дом — здание сразу же загорелось. Момуналы не смог вынести старшего брата из горящего дома.

«Это был наш дом. Здесь жили я, брат, мама, младшие братья, сестренки. В тот день мама уехала к племянникам, брат уехал на работу. Сестренки ушли в школу. Все случилось через 5 минут после прихода брата. Я был дома. Когда я работал во дворе, началась перестрелка. Брат после прихода с работы оставался внутри дома. Мы нашли тело одного погибшего. Его невозможно опознать», — сказал он.

Тело пока не захоронено, так как судебно-медицинская экспертиза еще не проведена.

В ходе нападения сгорел четырехкомнатный дом Эгембердиевых и машина марки «Жигули». Также сгорело все, что находилось внутри дома. Скот и стройматериалы, приготовленные для строительства дома, были разграблены.

Сгоревший дом и автомобиль Эгембердиева. Фото: Хамидулло Узаков

«Я хотел построить дом из 4 комнат и закупил стройматериалы. Здесь я приготовил шифер для кровли, его нет. Все, что осталось — осколки», — сказал Эгембердиев.

Пострадавший выразил надежду, что он сможет вернуться в село и снова построить дом.

Пострадавшие во время конфликта

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Уже на следующий день — 29 апреля — военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

Минздрав 3 мая сообщил, что в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, пострадали 183 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

Также ведомство сообщило, что из зон конфликта были эвакуированы 44 651 гражданин Кыргызстана, из них 27 136 — дети.

В ходе конфликта были разрушены около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.

Пограничная служба ГКНБ сообщила, что по состоянию на 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается стабильной.