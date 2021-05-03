Эвакуированные в Ош жители Баткенской области во время приграничного конфликта в Баткене возвращаются домой.

Пресс-секретарь мэрии города Ош Азамат Абсаттаров сообщил «Клоопу», что было эвакуировано около 200 человек. 160 из были размещены в здании общественной организации «Адеп башаты». Остальные укрылись в медресе.

«На данный момент 20 детей, 12 женщин и 8 пожилых людей, в общей сложности 40 человек, остаются в здании общественной организации “Адеп башаты”. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь вскоре после прибытия», — сказал Абсаттаров.

Абсаттаров также отметил, что некоторые из эвакуированных уже уехали к своим родственникам в Оше.

Из Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области было эвакуировано более 33 тысяч человек. Из них 14 246 взрослых, 19 142 детей и подростков. 2 мая беженцы начали возвращаться домой.

Конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями.

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Стороны договорились прекратить применение оружия только к вечеру 29 апреля.

В Ак-Татырском, Ак-Сайском и Самаркандексом айыл окмоту Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Полномочное представительство правительства в Баткенской области сообщило о том, что участок Төрт-Көчө на автотрассе Ош — Баткен — Исфана перекрыт.

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщил, что губернатор Согдийской области пообещал убрать камеры, послужившие поводом для конфликта, но аким Исфаринского района отказался подчинится приказу руководства.

Погранслужба Таджикистана же наоборот, заявляет, что конфликт 28 апреля произошел «при подстрекательстве граждан Кыргызской Республики во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком».

В ведомстве заявили, что гидросооружение построено ещё в 1968 году и полностью находится на территории Таджикистана.

«Однако Кыргызстан в одностороннем порядке оккупировал это сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму», — сообщили в погранслужбе Таджикистана.

В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что информация, распространенная пограничниками соседней страны, «не соответствует действительности».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дважды поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 3 мая сообщил, что в результате конфликта погибли 35 кыргызстанцев, пострадали 183 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

Также ведомство сообщило, что из зон конфликта были эвакуированы 44 651 гражданин Кыргызстана, из них 27 136 — дети.

В ходе конфликта были разрушены около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.

Пограничная служба ГКНБ сообщила, что по состоянию на 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается стабильной.