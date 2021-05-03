Первый вице-премьер-министр Артем Новиков 3 мая сообщил, что правительство поможет с выплатой кредитов пострадавшим при вооруженном конфликте в Баткенской области.

Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе правительства.

По их данным, на встрече властей с местными жителями Лейлекского района, потерявшие дома и скот граждане сообщили, что они теперь не в силах оплачивать кредиты.

«Мы обратимся в Нацбанк, чтобы приостановить выплаты процентов на два месяца. Потом посмотрим по основной части», — сказал им Новиков.

При этом, власти обязуются восстановить жителям приграничных районов только их дома.

«Мы сейчас, на первом этапе, построим дома. Условно до сентября мы восстановим вам жилье. Сейчас вам надо набраться терпения. Но мы не можем компенсировать вам угнанный скот, машины и другие расходы», — сказал на встрече глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Ранее правительство пообещало так же бесплатно восстановить утерянные или уничтоженные документы пострадавших в конфликте на кыргызско-таджикской границе.

3 мая в Баткенской области начала работу комиссия по оценке ущерба объектов и жилых домов.

«Комиссия соберет информацию с помощью аэрофото и видеосъемки, а также подготовит предварительную смету проектной документации для восстановления объектов», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС на 3 мая, в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области повреждены 105 домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий.