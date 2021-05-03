Пресс-служба правительства сообщила, что Госрегистрационная служба (ГРС) займется восстановлением утерянных или уничтоженных документов пострадавших в конфликте на кыргызско-таджикской границе.

Так, ГРС совместно с местными органами власти составят список граждан, нуждающихся в восстановлении документов. Кроме этого, в приграничный район отправят мобильные Центры обслуживания населения (ЦОН), оснащенные оборудованием для документирования.

В правительстве обещают восстановить свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака и паспорта. Вместе с этим, ГРС поможет оформить документы на авто и водительские права.

По словам главы ГРС Акына Мамбеталиева, в случае если данные о гражданах не найдут в электронной базе, то специалисты будут искать информацию о человеке в госархивах.

«Мобильные ЦОНы оснащены всем необходимым, они приедут бесплатно. За восстановление документов также не нужно производить оплату, для этого сотрудники ГРС перечислили свою однодневную зарплату», — рассказал Мамбеталиев.

Конфликт в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Уже на следующий день — 29 апреля — военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава на 3 мая 11:00 в результате приграничного конфликта скончались 35 кыргызстанцев и пострадали 183 человека.

В результате конфликта из приграничной зоны были эвакуированы более 40 тыс граждан Кыргызстана, из них более 20 тыс дети. В ходе конфликта был нанесен ущерб десяткам сел, сгорело более 70 жилых домов, а также пограничные посты, школы и детсад.

Из СМИ известно, что с таджикской стороны погибли 16 человек во время вооруженного конфликта. При этом, по данным «Радио Озоди» правительство Таджикистана пока не обнародовали официальной информации по количеству погибших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА