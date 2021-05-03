Пресс-служба правительства сообщила, что Госрегистрационная служба (ГРС) займется восстановлением утерянных или уничтоженных документов пострадавших в конфликте на кыргызско-таджикской границе.

Так, ГРС совместно с местными органами власти составят список граждан, нуждающихся в восстановлении документов. Кроме этого, в приграничный район отправят мобильные Центры обслуживания населения (ЦОН), оснащенные оборудованием для документирования.

В правительстве обещают восстановить свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака и паспорта. Вместе с этим, ГРС поможет оформить документы на авто и водительские права.

По словам главы ГРС Акына Мамбеталиева, в случае если данные о гражданах не найдут в электронной базе, то специалисты будут искать информацию о человеке в госархивах.

«Мобильные ЦОНы оснащены всем необходимым, они приедут бесплатно. За восстановление документов также не нужно производить оплату, для этого сотрудники ГРС перечислили свою однодневную зарплату», — рассказал Мамбеталиев.

Конфликт в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Уже на следующий день — 29 апреля — военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава на 3 мая 11:00 в результате приграничного конфликта скончались 35 кыргызстанцев и пострадали 183 человека.

В результате конфликта из приграничной зоны были эвакуированы более 40 тыс граждан Кыргызстана, из них более 20 тыс дети. В ходе конфликта был нанесен ущерб десяткам сел, сгорело более 70 жилых домов, а также пограничные посты, школы и детсад.

Из СМИ известно, что с таджикской стороны погибли 16 человек во время вооруженного конфликта. При этом, по данным «Радио Озоди» правительство Таджикистана пока не обнародовали официальной информации по количеству погибших.