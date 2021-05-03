Директор Наццентра охраны материнства и детства Камчыбек Узакбаев освобожден от должности. В Минздравсоцразвития отметили, что его уволили по представлению главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева.

Новой главой центра назначена Гульзат Маймерова, которая ранее была заместителем руководителя по научной работе.

Ранее Узакбаев был отстранен от занимаемой должности из-за смерти замдиректора Департамента консульской службы МИД Бахтияра Шакирова.

Обстоятельства смерти Шакирова

Бахтияр Шакиров скончался в ночь на 1 апреля. Его доставили в морг из Национального центра охраны материнства и детства.

По словам директора НЦОМиД Камчыбека Узакбаева, мужчина обратился за медпомощью в центр по знакомству к медсестре.

По данным УВД Ленинского района Бишкека, вызов в милицию поступил 1 апреля 00:14 часов. Выехавшие на место милиционеры установили, что 31 марта примерно в половине одиннадцатого вечера Шакиров пришел в НЦОМиД, чтобы сделать капельницу и уколы со своими лекарствами.

«По предварительным данным, после того, как медсестры сделали ему капельницу и уколы, он почувствовал себя плохо. Несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, Шакиров потерял сознание и скончался на месте.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП, а для установления причины смерти назначены все необходимые судмедэкспертизы», — отметили в УВД.

На следующий день, 2 апреля, бывший пресс-секретарь минздрава Елена Баялинова на своей странице в Facebook со ссылкой на родственников умершего сообщила, что Шакиров «накануне прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину Sinopharm». Тогда в Кыргызстане только начинался первый этап вакцинации.

Однако в минздраве сразу опровергли эту информацию и отметили, что Шакиров «не зарегистрирован в реестре вакцинированных лиц».

По словам директора Центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, мужчина скончался после того, как он получил в НЦОМиД дозу антибиотика «Цефтриаксон» из-за чего у него случился анафилактический шок.

В тот же день посольство Китая сделало официальное заявление, в котором резко осудило «такое неответственное и недружелюбное поведение» отдельных лиц, которые распространяют фейковую информация о том, что Шакиров скончался после вакцинации.

В своем сообщении посольство отметило, что такие действия «не только бросают тень на дружественные отношения между Китаем и Кыргызстаном, но и наносят оскорбление погибшему».

3 апреля минздрав заявил, что создана комиссия для проведения служебного расследования, а директор Наццентра охраны материнства и детства, главврач, заведующая ЛОР-отделением и медсестра отстранены от своих должностей.

14 апреля глава минздрава сообщил, что судмедэкспертиза установила, что он умер от анафилактического шока после укола антибиотика.

Бейшеналиев назвал «большой ошибкой», что взрослому человеку ставили капельницу в детской больнице. Раскритиковал он и нарушение самой процедуры: до введения антибиотика Шакирову, по словам министра, не сделали аллергопробу на него.