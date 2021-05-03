Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила, что 29 апреля возбудила два уголовных дела на группу военных Кыргызстана.

Одно из дел было заведено по статье «Развязывание или ведение агрессивной войны», а второе по статье «Убийство двух или более лиц» Уголовного кодекса Таджикистана.

Как утверждает Генпрокуратура, уголовные дела заведены, так как во время конфликта на кыргызско-таджикской границе граждане Кыргызстана при поддержке военных «совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана».

По их версии, конфликт начался 29 апреля, когда группа военных Кыргызстана с местным населением собрались напротив пограничного пункта у поста «Головной» в то время как таджикские инженеры устанавливали камеры видеонаблюдения.

«Не спрашивая ни о чем, вышеупомянутые лица с непосредственного ведома и участия официальных властей, а именно военнослужащих Пограничной службы Кыргызстана стали закидывать камнями граждан Таджикистана, одновременно спиливая столб, на котором работал гражданин Таджикистана. Затем, провокация переросла в массовые беспорядки, зачиненные Пограничной службой Кыргызстана», — считают в ведомстве.

В Генпрокуратуре Таджикистана добавили, что позже на место конфликта отправили сотрудников правоохранительных органов и главу города Исфара.

«Зная об их официальном статусе, был открыт прицельный огонь из автоматического огнестрельного оружия с целью их физического уничтожения. В результате данного вооруженного нападения, Председатель города Исфара Баходурзода Баховаддин и другие сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители были тяжело ранены», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Затем, по версии надзорного органа, вооруженные военные Кыргызстана с боевой техникой напали на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана.

«В результате данного вооруженного нападения, несколько людей были убиты, десятки ранены. Сожжено большое количество домов, пограничных пунктов и других сооружений и объектов инфраструктуры. Гражданам и государству причинён огромный материальный ущерб», — заявили в Генпрокуратуре Таджикистана.

В надзорном органе также считают, что применение вооруженной силы расценивается как акт агрессии.

«Засылка государством вооруженных банд или групп, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие серьезный характер, также считается актом агрессии», — считают в прокуратуре.

Генпрокуратура Таджикистана отметила, что власти страны уже начали расследование по произошедшему конфликту.

Что говорят власти Кыргызстана?

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что конфликт был вызван попыткой погрузить гравий на воднораспределительном пункте «Головной» таджикскими гражданами и установлением ими камер видеонаблюдения без какого-либо договора.

Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщил, что губернатор Согдийской области пообещал убрать камеры послужившие поводом для конфликта, но аким Исфаринского района отказался подчинится приказу руководства.

Пограничная служба Таджикистана настаивает, что гидросооружение построено ещё в 1968 году и полностью находится на территории Таджикистана.

Однако в Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что информация, распространенная пограничниками соседней страны, «не соответствует действительности».

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области начался ещё 28 апреля. Тогда около 150 граждан двух стран закидывали друг друга камнями. 29 апреля конфликт усилился и военные обеих стран применили оружие.

По данным минздрава, на 3 мая в результате приграничного конфликта скончались 36 кыргызстанцев и пострадали 183 человека.

В результате конфликта из приграничной зоны были эвакуированы более 40 тыс граждан Кыргызстана, из них более 20 тыс дети. В ходе конфликта был нанесен ущерб десяткам сел, сгорело более 70 жилых домов, а также пограничные посты, школы и детсад.

Официальные госорганы Таджикистана пока не озвучили точное количество пострадавших в результате конфликта. Однако по предварительным данным «Радио Озоди» с таджикской стороны погибли 16 человек во время вооруженного конфликта.