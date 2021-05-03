Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева обратилась к кыргызстанцам в связи с недавним вооруженным конфликтом на кыргызско-таджикской границе. Ее обращение 3 мая опубликовало издание AKIpress.

Отунбаева выразила соболезнования пострадавшим в Баткенской области и призвала кыргызстанцев оставаться бдительными, не терять единства и проявлять сдержанность.

Она отметила, что произошедшее столкновение носит международный характер и связано с межгосударственными отношениями.

«Поэтому, чтобы не допустить обострения ситуации, все должны быть очень осторожными в своих словах и оценках. Говоря простым языком, множество сложных вопросов сейчас нужно обговорить сторонам за закрытыми дверями в доверительной атмосфере и там же принять решения», — заявила Отунбаева.

Она считает, что «ссору двух соседей, проживающих на этой земле тысячу лет», не может прийти и уладить за день кто-то извне.

«Согласие мы можем восстановить только сами, терпеливо и внимательно выслушивая друг друга, не поддаваясь сиюминутным эмоциям, а опираясь на нашу вековую, вечную дружбу и ставя её во главу угла», — написала экс-президент.

Она призвала кыргызстанцев остерегаться необдуманных оценок, отказаться от ультимативных требований, от огульных, заведомо необоснованных обвинений к кому бы то ни было.

«Еще раз призываю всех к сдержанности и хладнокровию. Собраться в единый кулак, выступать одним голосом – веление сегодняшнего дня!» — отметила экс-президент.

По ее словам, президент Садыр Жапаров, Вооруженные силы, а также дипломатические представители предпринимают все необходимые меры и возможные решения конфликта.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дважды поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 3 мая сообщил, что в результате конфликта погибли 35 кыргызстанцев, пострадали 183 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

Также ведомство сообщило, что из зон конфликта были эвакуированы 44 651 гражданин Кыргызстана, из них 27 136 — дети.

В ходе конфликта были разрушены около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.

Пограничная служба ГКНБ сообщила, что по состоянию на 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается стабильной.