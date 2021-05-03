Минздрав подтвердил факт гибели 4-летнего Абидина Турсунбаева из села Арка Лейлекского района. По словам его родственников, мальчик утонул в канале, когда сельчане спасались от пуль и взрывов в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Фото: КНИА «Кабар»

«Около 19:15 [29 апреля] в селе началась стрельба. Когда дома начали поджигать, люди стали убегать. В это время моя младшая сестра взяла двух своих детей и начала убегать. Когда они добежали до Ферганского канала, взорвался снаряд и Абидин упал в канал. Люди вытащили его из канала и повезли в больницу. Работники больницы в Достуке не приняли его, оказывается. В Кулунду дорога была закрыта и мой племянник скончался в машине скорой помощи. У моей сестры один сын и одна дочь», — рассказала тетя погибшего мальчика изданию «Турмуш».

По данным Kaktus.media, причиной смерти указано утопление.

В местной больнице ИА 24.kg сообщили, что мальчика привезли слишком поздно и медикам оставалась лишь констатировать его смерть.

Сообщается, что 1 июля мальчику исполнилось бы 5 лет.

По данным минздрава на 3 мая, в ходе конфликта всего скончались 36 кыргызстанцев. Всего известно о 183 пострадавших. Многие из них — мирные жители.

Из зоны конфликта эвакуировано 44 651 гражданин Кыргызстана, из них 27 136 — дети.

1 и 2 мая в Кыргызстане стали днями траура по погибшим в конфликте.

Пострадавшие и погибшие есть и с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, в результате конфликта погибли по меньшей мере 16 таджикистанцев.

Власти Таджикистана ещё не озвучили официальной информации относительно пострадавших и поврежденных объектов в ходе конфликта.

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Пограничники обеих стран обвинили друг-друга в начале конфликта.

Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дважды поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

1 мая главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. Однако полное содержание протокола не было раскрыто.