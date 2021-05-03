КАК МЫ СЧИТАЛИ

В Кыргызстане есть два вида государственных закупок — конкурентные (тендеры) и неконкурентные (прямые контракты). Среди тендерных закупок мы отнесли к коронавирусным те, где в описании тендера попадались ключевые слова, связанные с закупкой СИЗов, ИВЛ, дезинфицирующих средств, лекарств, медицинских расходных материалов и других медицинских товаров.

В прямых контрактах мы отобрали те, что были заключены в условиях чрезвычайной ситуации. В марте 2020 года в Кыргызстане был введен режим ЧС из-за коронавируса, который действует до сих пор. Помимо общегосударственного режима ЧС местные органы власти тоже могут объявлять такой режим в связи, например, со стихийными бедствиями или техногенными авариями. Поэтому некоторые из отобранных контрактов могут фактически не относиться к лечению COVID-19. Однако более детальное разделение контрактов на ковидные и нековидные по данным портала госзакупок невозможно.

Все приведенные в исследовании контракты были заключены в 2020 году.