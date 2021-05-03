В 2020 году Кыргызстан потратил на госзакупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом 43,8 млн долларов, заключив около 9300 контрактов — в среднем $500 на каждый подтвержденный случай. Куда ушли основные средства и почему стране не удалось избежать дефицита лекарств и защитных средств, выяснял дата-отдел «Клоопа».
Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане были зафиксированы еще в марте. К апрелю Кыргызстан получил финансовую помощь для борьбы с коронавирусом от нескольких стран, в том числе от международных организаций. Помимо этого был открыт специальный счет Министерства финансов, куда кыргызстанцы и местные компании делали добровольные взносы. Ко второму апреля Кыргызстан получил финансовую помощь от:
- Международный Валютный Фонд — $121 млн;
- USAID (США) — $913 тыс;
- Федеративная Республика Германия — €500 тысяч;
- Кувейтский благотворительный фонд — «Ас-Сафа» — $200 тысяч;
- Счет Министерства финансов — $985 тысяч;
- Фонд «Сорос-Кыргызстан» — $100 тысяч.
К концу марта Кыргызстан закрыл воздушные границы и ввел ограничения на проведение массовых мероприятий. В том же месяце была закуплена первая партия товаров для борьбы с COVID-19 на сумму около $2 млн: средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и медикаменты. Но основная масса бюджетных средств в марте — около $3 млн — была потрачена на строительные работы, хозяйственные товары и посуду, продукты питания, топливо, автозапчасти, гостиничные услуги и отстрел бродячих собак.
КАК МЫ СЧИТАЛИ
В Кыргызстане есть два вида государственных закупок — конкурентные (тендеры) и неконкурентные (прямые контракты). Среди тендерных закупок мы отнесли к коронавирусным те, где в описании тендера попадались ключевые слова, связанные с закупкой СИЗов, ИВЛ, дезинфицирующих средств, лекарств, медицинских расходных материалов и других медицинских товаров.
В прямых контрактах мы отобрали те, что были заключены в условиях чрезвычайной ситуации. В марте 2020 года в Кыргызстане был введен режим ЧС из-за коронавируса, который действует до сих пор. Помимо общегосударственного режима ЧС местные органы власти тоже могут объявлять такой режим в связи, например, со стихийными бедствиями или техногенными авариями. Поэтому некоторые из отобранных контрактов могут фактически не относиться к лечению COVID-19. Однако более детальное разделение контрактов на ковидные и нековидные по данным портала госзакупок невозможно.
Все приведенные в исследовании контракты были заключены в 2020 году.
В апреле коронавирусом заразилось 276 человек, 8 умерли. К тому моменту в стране были закрыты многие предприятия, остановлен общественный транспорт, жителям запрещалось покидать пределы населенного пункта, а нарушителей штрафовали. Карантин подействовал: распространение вируса происходило в умеренном темпе и резких скачков заболеваемости в апреле-мае не наблюдалось. Казалось бы, у правительства появилась возможность подготовиться к борьбе с коронавирусом. Однако в период карантина почти половина бюджетных средств была потрачена на благоустройство городов, гостиничные, рекламные, технические услуги и строительные работы.
В июне, наряду с ослаблением карантинных мер, на СИЗы, лекарства и иные медицинские товары ушла лишь треть суммы изученных контрактов (см. главу «Как мы считали»), остальное потратили на стройматериалы, продукты питания и не связанные с медициной услуги. Это привело к тому, что с начала июля, когда ограничительные меры были отменены, а количество зараженных выросло в три раза, в больницах катастрофически не хватало средств индивидуальной защиты.
Дефицит в июле
По данным СМИ, нехватка средств индивидуальной защиты стала основной причиной массового заражения в больницах, в том числе, среди медработников. По подсчетам 24.kg, к 30 июня врачи и медсестры составляли 16% от общего числа зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна столкнулась с острой нехваткой медицинского персонала. Во многих стационарах работали волонтеры и студенты медицинских факультетов. В самый разгар эпидемии из аптек исчезли необходимые лекарства. Социальные сети в Кыргызстане превратились в доску объявлений — люди искали препараты, выписанные врачами для лечения пневмонии и коронавируса. В основном это были антибиотики. Многие отслеживали поставки лекарств на склады фармкомпаний, однако при первом же сообщении о завозе дефицитного препарата, он быстро раскупался.
Хотите знать, что еще чиновники покупали под видом борьбы с коронавирусом?
На закупку медпрепаратов в июне государственные учреждения потратили около $125 тыс, что составило лишь 3% от суммы заключенных в этом месяце контрактов. Для сравнения, на строительные работы в июне было выделено 68% суммы всех контрактов.
И только в «черном июле» — месяце, когда в стране фиксировались самые высокие темпы заражения — государственные учреждения провели самые масштабные закупки СИЗов и лекарств в 2020 году. На средства индивидуальной защиты было потрачено почти $5.9 млн — больше, чем за все предыдущие месяцы с марта по июнь. А на лекарства около $1 млн — в девять раз больше, чем в июне.
Лишь в октябре, когда в стране случился второй скачок заболеваемости, прямые контракты, заключаемые в условиях введенного чрезвычайного положения по коронавирусу, стали соответствовать своему назначению: большую часть денег — 83% от общей суммы контрактов — государство потратило на антиковидные товары.
Как другие страны готовились к борьбе с коронавирусом
Другие государства, в отличие от Кыргызстана, готовились к пандемии заранее. В марте в Литве было зафиксировано 522 новых случая заражения, в этом же месяце были совершены основные закупки антиковидных товаров — на это ушло 88% всех месячных закупок. Далее страна умеренно пополняла резерв в течение всего года. Для сравнения, эпидемия в Литве набрала темп только к ноябрю-декабрю — в эти месяцы фиксировалось наибольшее количество активных случаев.
В Великобритании основные расходы на приобретение ковидных товаров пришлись на март-июнь. На приобретение СИЗов, ИВЛ, медикаментов и тестов было потрачено две трети суммы всех коронавирусных закупок.
Молдова в марте потратила 95 процентов от суммы всех закупок на ковидные товары, в основном СИЗы. На тот момент в стране был зарегистрирован лишь 331 случай заражения. Масштабные закупки медикаментов и СИЗов прошли перед второй волной заболеваемости в августе. Больше всего заражений в стране было в октябре.
Кто поставлял товары для борьбы с COVID
В марте 2020 года Кыргызстан ввел режим чрезвычайной ситуации, позволяющий закупающим организациям приобретать необходимые товары без конкурса. 86% контрактов на приобретение товаров для борьбы с коронавирусом были заключены с поставщиками напрямую. Прямые контракты экономят время, но могут приводить к завышению цен на товары и услуги, показал анализ госконтрактов Евросоюза.
Среди поставщиков, освоивших наибольшие суммы бюджетных средств, в основном фармкомпании. Однако в рейтинге есть фирмы, не имеющие отношения к медицине.
Пять компаний освоили почти 20% бюджета коронавирусных закупок в 2020 году. Для сравнения, всего в поставках товаров и услуг для борьбы с COVID участвовало более 2,2 тыс компаний.
ОсОО «А ГРУПП Восток» заняла первое место в топе поставщиков коронавирусных закупок, заключив контракты на сумму $2.3 млн. Компания занимается металлопрокатом. Все ее договоры были обоснованы режимом чрезвычайной ситуации и заключены с единственным заказчиком — АО «Джалал-Абадэлектро».
В свою очередь, «Джалал-Абадэлектро» стало вторым в топе закупающих организаций с общей суммой закупок $2,5 млн. К слову, в 2015 году сотрудников «Джалал-Абадэлектро» обвиняли в незаконном присвоении почти 10 млн сомов путем оформлений фиктивных закупочных актов. А в апреле 2014 года Антикоррупционная служба установила факты незаконного начисления и вывода средств руководством и ответственными лицами «Джалал-Абадэлектро». Ущерб, нанесенный предприятию, составил порядка 1,4 млн сомов.
Второе и третье места в топе поставщиков заняли компании «Фарватер» и «Фирма Арасан». Обе компании были основными поставщиками Фонда государственных материальных резервов при правительстве КР, который занял первое место в стране по сумме закупок. Компания «Фарватер» заключила за год 354 контракта на общую сумму более $2 млн. Половина этой суммы ушла на поставку медикаментов для фонда госрезервов КР, другая — на средства индивидуальной защиты для больниц. ТОО «Фирма Арасан» — казахстанская компания, занимающаяся поставками зерна продовольственной пшеницы. Только за март компания заключила 6 сделок с фондом госрезервов при правительстве КР на сумму $1.3 млн.
ОсОО «Глав Строй» получила 4 место в топе поставщиков, заключив в апреле 2020 года лишь одну сделку с департаментом капитального строительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС. Задачей компании было перепрофилирование транзитных корпусов аэропорта Манас под временный санитарно карантинный пункт. Сумма контракта — почти 75 млн сомов (более $900 тыс).
На пятом месте топа поставщиков — компания «ИнтерМед ЛТД», ранее она носила другое название «Лидер Азия». Фирма заключила контракты на сумму более $900 тыс. Компания обеспечивала больницы СИЗами, лекарствами, медицинскими расходными материалами и другими медицинскими товарами.
На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано более 96 тысяч случаев заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерло около 1,6 тыс человек. По нашим подсчетам, в 2020 году на каждый случай заражения было потрачено $497 бюджетных средств, что составляет почти половину ВВП на душу населения. Это довольно большие цифры для Кыргызстана, но, по сравнению с развитыми странами, мы тратим на эпидемию совсем немного. В Великобритании, к примеру, на один случай заражения было израсходовано $7016, а в Литве — $1442.
В целом, на здравоохранение в Кыргызстане выделяется 6.5% совокупного ВВП, что в пересчете на душу населения составляет около $86 в год.
Материал подготовлен в сотрудничестве с Open Contracting Partnership — организацией, собирающей данные по коронавирусным закупкам в разных странах. Ознакомиться с данными организации можно по ссылке: https://open-contracting.health