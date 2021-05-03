Общественный фонд «Институт Медиа Полиси» 3 мая опубликовал заявление медиасообщества Кыргызстана, приуроченное ко Всемирному дню свободы печати, в котором обратили внимание на важность защиты свободы слова и свободы СМИ в стране.

Преследования, запугивания, тролли

В заявлении отметили, что журналисты негосударственных СМИ сталкиваются с «беспрецедентным уровнем запугивания и преследования в соцсетях». Они начались в 2019 году, когда в Кыргызстане была проведена серия журналистских расследований о коррупции и схемах хищения через таможню.

Медиасообщество напомнило о расследовании издания OpenDemocracy об организации многочисленных фабрик троллей в стране.

«Мы считаем, что целью кампаний этих фабрик является дискредитация журналистов негосударственных СМИ и их расследований через массовое вбрасывание проплаченных постов в соцсетях, чтобы, с одной стороны, заглушить журналистов, а с другой – манипулировать, влиять на граждан, избирателей», – написано в заявлении.

Также в обращении напомнили об онлайн- и офлайн-атаках на журналистов в октябре 2020 года после парламентских выборов и смены власти, а также в ноябре – январе 2020 года. Они были связаны с освещением рисков новой редакции Конституции и допущенных процедурных нарушений при ее принятии.

Медиасообщество заявило, что высокопоставленные публичные политики не только не осуждают нападки на журналистов со стороны своих сторонников. Но и сами не воздерживаются от двусмысленных высказываний в отношении журналистов и иных граждан, высказывающих свое мнение.

«Преследование альтернативного мнения, к сожалению, имеет свое продолжение в государственных СМИ, которые используются для пропаганды и одностороннего освещения происходящего в стране», – отметили журналисты.

Журналисты и ситуация на границе с Таджикистаном

Медиасообщество подчеркнуло, что несмотря на давление, независимые журналисты продолжают работать, обеспечивая гражданам доступ к информации.

Журналисты добавили, что это было особенно важно, когда на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт. Благодаря независимым СМИ и переводам их материалов на иностранные языки, обеспечивался доступ к достоверной информации о происходящем не только внутри Кыргызстана, но и за его пределами.

«Несмотря на трудности и риски, все журналисты и репортеры, находящиеся на месте событий и не только, ответственно выполняли свой долг, проявив себя активными защитниками прав человека и медиаторами в вопросе деэскалации и урегулирования ситуации посредством сбора и распространения достоверной, сбалансированной и оперативной информации», – отметили в заявлении.

Согласно ему, ситуация на границе «все еще остается хрупкой и неустойчивой».

«Мы хотим в очередной раз напомнить власти, что, для того чтобы общество доверяло и принимало решения государства, они должны быть прозрачными и подотчетными. Для этого государство должно обеспечить СМИ доступом, чтобы журналисты обеспечили общество оперативной и достоверной информацией о событиях и решениях, принимаемых в стране», – заключило медиасообщество.

Отчет Freedom House

Международная неправительственная организация Freedom House в начале марта 2021 года опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире — 2021», и впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран.

Кыргызстан потерял 11 пунктов в рейтинге – это значит, что в 2020 году уровень политических прав и свобод граждан Кыргызстана заметно ухудшился. Среди многочисленных критериев оценки уровня свободы в стране был критерий свободы и независимости СМИ – эксперты Freedom House оценили его на 2 балла из 4.

Это объяснялось тем, что власти запугивали журналистов и блогеров, освещающих дела о коррупции, реакцию на COVID-19 и выборы в октябре 2020 года, а некоторых из них даже заставляя публично приносить извинения. Кроме того, были отмечены нападение на главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова, а также нападения на журналистов «Азаттыка» и других СМИ во время смены власти в октябре.

«Во время октябрьских протестов другие СМИ получали запугивающие и угрожающие сообщения, при этом некоторые из них полагались на добровольцев для защиты своих офисов», – отмечено в отчете.

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Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дважды поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 3 мая сообщил, что в результате конфликта погибли 35 кыргызстанцев, пострадали 183 человека. Из них 121 — гражданские лица, 31 — военные и один медработник.

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Также ведомство сообщило, что из зон конфликта были эвакуированы 44 651 гражданин Кыргызстана, из них 27 136 — дети.

В ходе конфликта были разрушены около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

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Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.

Пограничная служба ГКНБ сообщила, что по состоянию на 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается стабильной.