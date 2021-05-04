Пресс-служба Верховного суда 4 мая сообщила, что приговоры в отношении советника президента Равшанбека Сабирова были отменены. Сабиров в бытность министром социального развития в 2013 году обвинялся в «вымогательство взятки» при выдаче лицензии на усыновление.

Как пояснили в суде, постановление вынесли после удовлетворения ходатайства адвоката Сабирова по вновь открывшимся обстоятельствам. Согласно решению суда, приговор от 2013 года и постановление Верховного суда того же года были отменены. А уголовное дело направили на новое рассмотрение.

Осенью 2020 года Равшанбек Сабиров баллотировался в седьмой созыв парламента от партии основанной президентом Садыром Жапаровым «Мекенчил» в первой десятке. После октябрьских событий он занял пост вице-премьер-министра в «кабмине Жапарова-Новикова».

Дело Сабирова

Уголовное дело в отношении Равшанбека Сабирова возбудили в июле 2012 года. Тогда он занимал должность министра социального развития. В мае 2013 года Бишкекский горсуд приговорил Сабирова к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Это случилось после обвинений в вымогательстве взятки у итальянской компании за выдачу лицензии на усыновление детей из Кыргызстана.

В том же году Верховный суд оставил в силе приговор Бишкекского суда. Однако уже в 2014 году суд отпустил Сабирова по амнистии в честь 65-летия Всеобщей декларации прав человека.

В феврале 2021 года Сабиров был назначен вице-премьер-министром, а позже стал советником президента Садыра Жапарова.