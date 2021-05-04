Генеральная прокуратура Кыргызстана сделала заявление, в котором обвинила военных Таджикистана в агрессии к мирному населению Кыргызстана во время приграничного конфликта на границе двух стран.

В сообщении надзорного органа говорится, что военные Таджикистана вместе с бандитскими формированиями 29 апреля «вероломно атаковали границы Кыргызстана», применяя различное вооружение и военную технику.

«Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана. В спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования», — заявили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что вооруженные силы таджикской стороны «целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызстана». Именно по этой причине властям Кыргызстана пришлось эвакуировать население Лейлекского и Баткенского районов.

«После чего военнослужащими и бандформированиями Таджикистана началось мародерство имущества местного населения, с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана. В целях сокрытия своих преступных действий также совершены массовые поджоги жилых домов и иных разграбленных объектов инфраструктуры. В результате чего гражданам и государству причинен колоссальный материальный ущерб», — сообщили в надзорном органе.

Кроме этого, в Генпрокуратуре отметили, что военные Кыргызстана применяли оружие «исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения». В надзорном органе также опровергают информацию, что военные Кыргызстана проникли на территорию Таджикистана.

В прокуратуре добавили, что по всем фактам 29 апреля заведено уголовное дело, а также начато следствие. Ранее МВД Кыргызстана зарегистрировало в ЕРПП 11 материалов по фактам произошедшего на приграничной территории.

Эти факты зарегистрировали по статьям «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Уничтожение или повреждение чужого имущества», «Незаконное пересечение государственной границы», «Убийство».

Заявление прокуратуры Кыргызстана было опубликовано на сайте надзорного органа в ночь с 3 на 4 мая. Позже оно пропало с сайта надзорного органа.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили журналисту «Клоопа» подлинность заявления надзорного органа, но не объяснили, почему оно было удалено с сайта.

Ранее аналогичное заявление с обвинениями в отношении военных Кыргызстана сделала Генеральная прокуратура Таджикистана. В нем сообщалось, что в отношении военных Кыргызстана заведено два уголовных дела.

Как утверждает надзорный орган Таджикистана, уголовные дела заведены, так как во время конфликта на кыргызско-таджикской границе граждане Кыргызстана при поддержке военных «совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана».

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибли 36 кыргызстанцев, пострадавшими признаны 183 человека. Кроме этого, власти Кыргызстана эвакуировали

из зоны конфликта более 40 тысяч граждан Кыргызстана, из них более 20 тысяч — дети. В ходе конфликта был нанесен ущерб десяткам сел, сгорело более 70 жилых домов, а также пограничные посты, школы и детсад.

Официальные власти Таджикистана до сих пор не обнародовали информации о количестве пострадавших. Однако, по данным издания «Радио Озоди», в приграничном конфликте погибли 16 граждан Таджикистана.