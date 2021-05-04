Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Шесть случаев зафиксированы в Бишкеке, еще два — в Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 630 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек. В Баткенской, Таласской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 139;

Чуйская область — 63;

Иссык-Кульская область — 11;

Нарынская область — 8;

Ошская область — 2;

Ош — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 96 561 случай заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 225 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 90 146 пациентов.

За сутки среди медиков выявили шесть новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 457 медработников, из которых выздоровели всего 4 384.

Также штаб сообщил, что на 4 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 503 пациента, из них 69 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 296 человек лечатся амбулаторно.

Кроме этого, минздрав сообщил, с начала вакцинации до 4 мая в Кыргызстане всего вакцинировались 33 500 человек.