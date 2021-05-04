Кыргызстанцы, которых захватили в заложники 30 апреля в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, рассказали журналистам Sputnik.kg о пережитом. Всего были взяты в заложники 10 кыргызстанцев, в том числе глава села Интернациональное Мырзабек Жумабаев.

Девять из них сейчас получают лечение в ЦСМ Лейлекского района.

«Нас избивали просто так»

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. По словам Жумабаева, вечером 29 апреля он узнал, что двое его сельчан погибли от пуль и он выехал в село, чтобы узнать о произошедшем.

«Мы не смогли поехать сразу, так как ночью ситуация была опасной. Утром примерно в 9:30 я отправился в село, чтобы узнать, что произошло. На въезде в село скопились люди, они сказали, что с той стороны стреляет снайпер. Я все-таки решил идти дальше. Тогда еще не знал, что таджикские военные заняли дома кыргызстанцев. Меня задержали внезапно и увезли на свою территорию. Ранее таджикская сторона похитила пятерых кыргызстанцев, которые хотели потушить горевший дом», — сказал он.

Жумабаев рассказал, что двое его сельчан погибли, когда они возвращались из села Интернационал.

«Четверо парней поехали на машине в Интернационал, а на обратном пути по их авто открыли огонь. Те, кто был на передних сиденьях, убиты. Сидевшим сзади удалось открыть двери и убежать к руслу реки. Они тоже ранены, насколько я знаю, вчера им провели операции», — рассказал он.

Жумабаев сообщил, что в заложники его взяли люди в форме пограничников Таджикистана. По его словам, ему связали руки и ноги, также завязали повязкой глаза.

«Привезли во двор какой-то конторы и посадили на бетон. Там были и другие наши граждане. Так мы просидели под открытым небом больше суток. Иногда нам давали кусок хлеба и ломтик колбасы. Воды давали совсем мало. Нас избивали просто так, упоминая какие-то прошлые события. Били милиционеры, кажется, из следственного отдела. Повязку с глаз вообще не снимали. Когда мы уже возвращались, на мгновение открыли глаза, но я успел увидеть только надпись: “Следственный отдел министерства внутренних дел”. Перед освобождением нам сказали: “Мы вас не били, вот же даем чай”», — рассказал он.

Сейчас по словам Жумабаева, ему трудно вставать с кровати и сильно болит в груди. Врачи сказали, что через 2-3 дня ему станет лучше.

«Никогда не думал, что конфликт может дойти до такого»

Рамисжана Ибрагимова взяли в плен, когда он ехал в село Арка забрать родственников.

«Вдоль дороги в селе Максат стоял БТР. Я подумал, что это наши, и остановился — оказывается, это были таджикские военные. Они спросили: “Куда едешь?”. Я ответил, что не понимаю. В этот момент сзади меня ударили прикладом автомата в ухо, а потом затолкали в машину. Отвезли в отделение милиции в Гафуровском районе, там уже были кыргызстанцы. Руки завязали сзади проволокой, на глазах были повязки. Били, до утра ничего не давали есть. Я не переставал надеяться, что нас освободят. Раньше никогда не думал, что конфликт может дойти до такого», — рассказал он.

Сам Ибрагимов живёт в селе Башкент и занимается строительными работами. Он обратился к властям с просьбой скорее решить приграничные проблемы.

О том, что кыргызстанцы взяты в плен 30 апреля сообщило УВД Баткенского района. Таджикская сторона сначала опровергла эти обвинения, но потом всё же признала этот факт.

Взятых в заложники кыргызстанцев освободили 1 мая около 20:00. Сразу после этого их отправили в Центр семейной медицины Лейлекского района, чтобы провести медицинское обследование. Девять из них были госпитализированы.

«Их, скорее всего, били дубинками, потому что у них много гематом. Оказывается, над ними издевались всю ночь. Состояние пациентов оценивается как средне тяжелое», — сообщил тогда глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

28 апреля — в день, когда начался вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе — около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дважды поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 4 мая в 11:00 сообщил, что в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев и пострадали 189 человек.

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Также ведомство сообщило, что из зон конфликта были эвакуированы 44 651 гражданин Кыргызстана, из них 27 136 — дети.

В ходе конфликта были разрушены около десятка сел, сгорели дома и другие объекты.

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Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.