Село Интернационал. Халима Шамшиева пришла проверить свой дом. 3 мая 2021 год. Фото: Хамидулло Узаков / Kloop.kg

Жители приграничных сел Баткенской области, пострадавших от вооруженного конфликта, возвращаются в свои дома.

Среди сгоревших домов во время конфликта на кыргызско-таджикской границе есть и дом жительницы села Интернационал, 48-летней Халимы Шамшиевой.

Она рассказала журналистам «Клоопа» о трагических событиях того дня и о том, что семья недавно построила дом, но она так и не успела принять в нем сватов.

3 мая Шамшиева в первый раз пришла проверить свой дом — вернее, то, что осталось от него.

«В тот день я прибралась в каждой комнате. Ведь я не знала, что такое может случиться. Все наши старания превратились в прах. Хорошо, что я оставила внука второй бабушке. Если бы он остался у меня, мне было бы трудно. Мы строили свой дом с 2000 года. Собирали деньги по крупицам. Все исчезло в миг. Это село пережило четвертую войну, и раньше столько трудностей мы испытали. Все сгорело, включая школу. Народ оказался на нуле. Пожалуйста, не жалейте помощи для нашего села и жителей», — призвала Шамшиева.

У Халимы Шамшиевой — двое сыновей и одна дочь. В селе она проживала вместе с внуком. Одного сына со снохой месяц назад она отправила в трудовую миграцию в Россию. Второго собиралась женить.

«У меня был мелкий рогатый скот, куры — ничего не осталось. Мы не могли позволить себе мясо так как оно подорожало, и я давала яйца внуку вместо него. Все дорожает из-за коррупционеров. Случился карантин, снова пострадал простой народ. Теперь вот этот конфликт, снова страдаем. Столько лет мы трудились, строили дом с надеждой на хорошее будущее», — с горечью говорит она.

Сын Шамшиевой подготовил запчасти для ремонта автомобиля. Они были тоже были украдены.

По информации полпредства в Баткенской области в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в общей сложности сгорели 130 объектов. Из них 104 жилых дома, две школы, один ФАП, один детский сад, одно здание милиции, три погранзаставы, десять заправочных станций, 8 торговых точек.

Материал подготовила Гулнур Чынгызова

