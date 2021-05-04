В Оше 3 мая на центральной площади города прочли молитву по погибшим в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В мероприятии приняли участие вице-мэр Оша Эмиль Шадыханов и председатель Совета улемов муфтията Абдышукур ажы Нарматов.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт.

Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая, после того, как главы ГКНБ двух стран достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе 4-летний ребёнок и 12-летняя девочка. Всего постарадали 189 человек.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным «Азия Плюс», жертвами конфликта стали 19 человек и 88 таджикистанцев получили ранения.