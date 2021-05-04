Погибший прапорщик Бекзат Юлдашев с детьми.

В городе Исфана прошли похороны прапорщика Бекзата Юлдашева, служившего в войсковой части №2021 в составе отряда «Бору» (Волк). Он погиб в перестрелке на кыргызско-таджикской границе, и не дожил до своего 31-летия менее двух недель.



Тетя Юлдашева Зебо Холматова сообщила изданию «Азаттык», что похороны военнослужащего прошли 2 мая.

«Бекзат с детства мечтал стать военным. Он сам выбрал эту профессию. Он всегда говорил, что будет нас защищать. И ушел из жизни, защищая нас. У нас из глаз текут не слезы, течет кровь», — вспоминает тетя.

Юлдашев прослужил в кыргызской армии восемь лет. По словам Холматовой, в этом году он планировал получить новое звание, а через три года — уйти на заслуженный отдых.

Но в последние дни апреля, когда на границе с Таджикистаном начался конфликт, Юлдашева вместе с другими бойцами «Бору» отправили туда.

«29 апреля, когда он выезжал в приграничный район, он сказал, что уходит на войну. Конечно, о плохом мы и подумать не могли, я сказала только, чтобы он был осторожным. Он сказал: “не звоните, если увидят освещение в нас будут стрелять”», — вспоминает родственница.

О смерти Бекзата Юлдашева семья узнала, когда увидела его фото в соцсетях. Кроме Юлдашева погибли еще двое бойцов «Бору».

Тетя узнала его по одежде и пошла в военную часть, где он служил, но не смогла уточнить информацию о его судьбе сразу. По свидетельствам родственников, у Юлдашева пулевое ранение в межреберной части тела. Но семья до сих пор не получила медицинское заключение о смерти погибшего.

У прапорщика Юлдашева осталась жена, которая работала медсестрой. Без отца остались трое детей: 6-летняя дочь и сыновья, одному из которых пять лет, а другому всего шесть месяцев.

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 184 человека, погибли 36 кыргызстанцев, 33 из которых были мирными жителями. Из них 25 человек были убиты в ходе минометного обстрела на водно-распределительном пункте «Головной».