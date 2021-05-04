Пресс-служба правительства 4 мая сообщила, что законопроект «О статусе Баткенской области» внесен в парламент во внеочередном порядке, как неотложный.

Он был разработан правительством по поручению президента. Согласно ему, Баткенской области Кыргызстана предлагают придать особый статус — для социального-экономического развития региона.

Проект закона разместили на официальном сайте правительства для общественного обсуждения 2 апреля 2021 года. После этого его доработали – внесли ряд предложений и замечаний, поступивших от общественности. 3 мая законопроект одобрило правительство, и его сразу внесли на рассмотрение парламента.

Что значит «особый статус»

Законопроект о придании особого статуса Баткенской области предполагает усиление полномочий главы области, механизмы льготного финансирования, особый порядок формирования бюджета развития области, введение особого налогового режима, госгарантии для инвесторов, особый режим проведения госзакупок.

На территории области установят особый преференциальный (льготный) налоговый и инвестиционный режим, определяемый законодательством страны.

Кроме того, предлагается с 2022 года перевести общеобразовательные организации и объекты культуры на финансирование из республиканского бюджета.

Для мониторинга и оценки программы социально-экономического развития области и контроля над ее исполнением создадут специальный координационный совет. Его порядок деятельности будет определять правительство.

Процесс придания особого статуса Баткенской области ускорился после вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Ранее, в феврале 2021 года, об этой инициативе говорил премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов. По его словам, правительство рассматривало этот вопрос из-за того, что Баткене есть неописанные участки на приграничных территориях и «ситуация в области очень тяжелая».

Позже на встрече с жителями приграничных сёл Баткенской области эти планы подтвердил и главы ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он сказал, что если область получит особый статус, то там будет генерал-губернатор. Он получит привилегии сам назначать и снимать глав органов власти, сам будет на месте решать проблемы.

Полпредом Баткенской области 15 февраля 2021 года назначили Омурбека Суваналиева. До этого Суваналиев занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности. С этой должности его уволили 10 октября 2020 года.

Разработкой законопроекта занималось Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Инициаторы отмечали, что придание особого статуса обеспечит улучшение качества жизни путем социально-экономического развития области. Это позволит развивать бизнес, предоставлять рабочие места и пресекать факторы, создающие угрозу национальной безопасности региона и государства.

Тогда власти особо подчеркивали, что наряду с многочисленными проблемами региона не завершены процессы делимитации и демаркации границы, из-за чего возникали приграничные конфликты.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 4 мая в 11:00 сообщил, что в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев и пострадали 189 человек.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.