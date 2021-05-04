Премьер-министр Улукбек Марипов на встрече с жителями Лейлекского района 3 мая сообщил, что на восстановительные работы в приграничных селах Баткенской области выделено 700 млн сомов.

Фото: Пресс-служба правительства.

«Из них 500 млн сомов будут направлены на строительство и ремонт социальных объектов (школы, детские сады, дороги), остальные 200 млн сомов — на восстановление разрушенных и сожженных жилых домов», — сказал он.

Марипов также на встрече с жителями села Кок-Таш 4 мая отметил, что всем, у кого было разрушено или сгорело жилье, построят новое.

«Речь, предварительно, идёт о 30 домах в Баткенском и 70 в Лейлекском районах. Сейчас комиссия ведёт подсчёт и, как только она закончит работу, начнется строительство. Мы должны все работы завершить до наступления холодов», — отметил Марипов.

Фото: Пресс-служба правительства.

Также пресс-служба правительства подчеркнула, что власти планируют построить новые и отремонтировать имеющиеся дороги в приграничных районах — их заасфальтируют.

При этом правительство обязуется построить пострадавшим только дома, а угнанный скот, машины и другие расходы компенсировать не сможет. Об этом ранее заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Кроме этого, Марипов на встрече с жителями заявил, что Баткенская область получит особый статус, который облегчит налоги для баткенцев.

«Соответствующий решение мною подписано и направлено в парламент для рассмотрения. Как только он будет принят, Баткенская область получит особый статус, предполагающий, в том числе, налоговые преференции», — сказал премьер-министр.

По данным МЧС на 3 мая, в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области повреждены 105 домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дважды поговорили по телефону и заявили о том, что стороны договорились решить конфликт мирным путем.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 4 мая в 11:00 сообщил, что в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев и пострадали 189 человек.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.