Аппарат президента сообщил, что президент Садыр Жапаров в День Конституции, 5 мая, подпишет новую Конституцию и обратиться с посланием к кыргызстанцам.

Мероприятие начнётся в 10:00 и будет транслироваться в прямом эфире на ОТРК и других республиканских и областных телеканалов страны.

В нём примут участие представители всех ветвей государственной власти — депутаты парламента, судьи, члены правительства и общественные деятели.

Из-за напряженной эпидситуации мероприятие организуют с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Всем приглашенным лицам пришлось сдать ПЦР-анализы на COVID-19.

Итоги референдума

Центризбирком 30 апреля признал референдум по смене Конституции от 11 апреля 2021 года состоявшимся.

По данным ЦИК, референдум посетили 36,6% от числа граждан, которые могут голосовать. Из них за новую Конституцию проголосовали 79,3%, против — 13,7% избирателей.

Что будет дальше

Теперь Кыргызстан должен в ближайшие месяцы будет изменить под новую Конституцию и новую форму правления почти что все законодательство, включая действующие кодексы.

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях представят в Жогорку Кенеше уже через месяц. Их члены рабочей группы подготовят в ближайшие дни, но работа идет за закрытыми от СМИ дверями.

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Конституционная реформа

Инициатором Конституционной реформы считается нынешний президент Садыр Жапаров. Хотя новый проект Конституции и прошёл редакцию Конституционного совещания, юристы и эксперты называли документ сырым и недоработанным.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня.

И уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении. Еще через несколько дней, 11 марта, депутаты большинством голосов проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. При этом в официальной повестке закон о назначении референдума по изменению Конституции указан не был. В итоге 11 апреля был проведен референдум по изменению Конституции.

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