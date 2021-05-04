Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана попросила жителей приграничных территорий в Баткенской области не поддаваться панике при звуке взрывов — это работают сапёры.

Отмечается, что в местности Орто-Боз сельской управы Ак-Татыр Баткенского района с 3 мая работает группа сапёров минобороны по обезвреживанию ранее не разорвавшихся снарядов.

По данным погранслужбы, по состоянию на 9:00 4 мая обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

«Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской госграницы. Части и соединения погранслужбы дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме», — сообщили в погранслужбе.

2 мая погранслужба сообщила, что в доме при осмотре в местности Орто-Боз обнаружили авиационную ракету, попавшую в частный дом. Ракета не сработала и жильцы не пострадали.

По данным погранслужбы, ракета попала в дом 29 апреля, когда таджикские военнослужащие обстреляли с воздуха на вертолете «МИ-24» местности Торт-Кочо и Чыр-Добо.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 4 мая в 11:00 сообщил, что в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев и пострадали 189 человек.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.