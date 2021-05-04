Оригинал материала опубликован в онлайн-издании Coda Story.
По всему миру политические лидеры с сомнительной репутацией получают престижные награды и почетные звания. Зачастую эти люди выполняют ценные дипломатические функции — укрепляют стратегические альянсы и потакают эго авторитарных политиков. А премии и звания для них — способ замаскировать все что угодно, от нарушений прав человека до коррупции.
Независимо от того, кто именно видит эти награды — международное сообщество или местное население — они обеспечивают завидную репутацию политикам, которым небезразлично общественное мнение. В конце концов, не каждый может быть также уверен в доверии населения, как Муаммар Каддафи, который однажды сказал: «Те, кто не любит меня, не заслуживают того, чтобы жить».
Тем не менее, этот метод «отмывания репутации» не вечный. Например, в 2018 году Франция лишила президента Сирии Башара Асада высшей национальной награды — ордена Почетного легиона. Но Асад заранее сам его вернул, заявив, что не будет носить медаль страны, которая служит «рабом Америки».
Несмотря на многочисленные подводные камни, награды и звания продолжают использовать. Мы собрали шесть примеров того, как это происходит по всему миру.
Нурсултан Назарбаев
Автор: Александра Тян
Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана, который руководил страной почти 30 лет, может похвастаться впечатляющим списком наград и званий. На его личном сайте есть целая страница со списком из 65 премий и почетных знаков, которые он получил благодаря своей «природной любознательности, постоянному стремлению к новым знаниям и самосовершенствованию».
За свою политическую карьеру Назарбаев получил академические звания от вузов и академий наук и национальные премии от правительств разных стран мира. По данным c его сайта, бывший президент Казахстана — с 2004 года почетный профессор Кембриджского университета. Однако в имеющихся университетских записях нет упоминания о Назарбаеве. Coda несколько раз пыталась связаться с университетом, но так и не получила ответа.
В 2000 году королева Елизавета II наградила Назарбаева Орденом Святых Михаила и Георгия, которые вручаются «совершившим значительные важные услуги, связанные с Содружеством наций или иностранными нациями». Среди лауреатов — бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс и актриса Анджелина Джоли.
Бывший президент Франции Николя Саркози наградил Назарбаева орденом Почетного легиона в 2008 году. С момента его учреждения в 1802 году французское правительство использует орден для поощрения военных и гражданских деятелей, а также для поддержки внешней политики Франции через «дипломатическое взаимодействие». В случае Назарбаева, похоже, речь идет о втором. Он получил свою награду в тот же день, когда Казахстан и Франция подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ключевых областях, среди которых безопасность и право.
Назарбаев не раз был обвинен в коррупции и замешан в нескольких коррупционных скандалах, но несмотря на это его имя носят многочисленные учреждения в Казахстане, включая Музей Первого Президента Республики Казахстан и Назарбаев центр. В 2019 году столицу страны переименовали из Астаны в Нур-Султан.
В 2014 году Назарбаев стал первым лауреатом китайской премии мира «Шелковый путь», которую ему вручил Ли Чжаосин, президент Ассоциации общественной дипломатии Китая в Шанхае. Во время того же визита страны подписали несколько энергетических и инвестиционных соглашений.
Но это еще не все — Назарбаева также семь раз номинировали на Нобелевскую премию мира. По данным казахстанских СМИ, он давно мечтал об этой награде. В последний раз его кандидатуру на премию в 2017 году предложил швейцарский центр по глобальному ядерному разоружению Basel Peace Office. Его директор Алин Варе номинировал Назарбаева за «невероятные усилия в ликвидации ядерного оружия». Министерство иностранных дел Казахстана и Назарбаев центр фигурируют в списке организаций, оказывающих финансовую поддержку центру.
Мануэль Норьега
Автор: Эрика Хеллерстайн
В 1987 году французский президент Франсуа Миттеран наградил Мануэля Норьегу орденом Почетного легиона. Неожиданное решение, учитывая, что годом ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором заявила, что панамский военный диктатор замешан в наркоторговле, отмыванием денег, пытках и обезглавливании политического оппонента.
Журналисты считают, что решение Миттерана удостоить Норьегу звания было политическим. В конце концов, Панама открыла для Франции маршрут для поставки ядерных материалов на испытательный полигон в южной части Тихого океана после того, как США заблокировали проход через свою территорию.
Два года спустя Норьега оказался в менее завидном положении. Хотя он сотрудничал с ЦРУ в течение многих лет в борьбе против коммунизма в Латинской Америке, он также сотрудничал и с кокаиновым картелем Пабло Эскобара «Медельин» в Колумбии. Отношения Норьеги с Америкой в конце концов испортились, и в 1989 году американские войска вторглись в Панаму. Норьегу доставили во Флориду и осудили за торговлю наркотиками и отмывание денег. Всю оставшуюся часть своей жизни Норьега провел в тюрьмах в США, Франции и Панаме. Он умер в 2017 году.
Норьега сохранил свой орден Почетного легиона до 2010 года, пока не был экстрадирован во Францию по обвинению в отмывании денег. Но политик не расставался с орденом даже во время суда: он прикрепил ленту от медали к пиджаку, а его адвокаты неоднократно ссылались на награду, возможно, в надежде, что это смягчит приговор. Несмотря на это, его признали виновным и приговорили к семи годам тюремного заключения.
Приговор лишил Норьегу звания и стал прецедентом. После этого французское правительство забрало эту награду и у других получателей, признанных виновными в совершении преступлений или других правонарушений. С тех пор медалей лишились Харви Вайнштейн, продюсер, приговоренный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и домогательства, Лэнс Армстронг, велогонщик, лишенный всех титулов за использование допинга, и модельер Джон Гальяно, уволенный из модного дома Dior за антисемитские высказывания.
Почему на то, чтобы забрать награду у Норьеги, ушло так много времени? Возможно, по той же причине, по которой США заключили с ним союз: брак по расчету. Как пишет New York Times, орден Почетного легиона “обычно присуждается за “выдающиеся заслуги” в какой-то области, но известно, что Франция чествовала иностранных лидеров просто потому, что в тот момент это соответствовало целям правительства”.
Николае Чаушеску
Автор: Олександр Игнатенко
В 1965 году, когда Николае Чаушеску стал генеральным секретарем Румынской коммунистической партии, его считали реформатором. Он разогнал известную своими репрессиями секретную службу и сделал ее более подотчетной. В 1968 году, когда в Прагу въехали советские танки, он публично осудил вторжение, назвав его «большой ошибкой».
Многим западным и некоммунистическим режимам его действия показались смелыми и дали надежду на то, что однажды железный занавес поднимется. На Чаушеску посыпались награды со всего мира — из Австрии, Дании, Италии, Швеции и Великобритании. В списке был и орден Почетного легиона, которым в 1968 году его наградил президент Франции Шарль де Голль.
Чаушеску никогда не любили в Кремле. Советский дипломат в своем дневнике 1968 года написал: «такое г… как Чаушеску рождается нечасто». Однако в интересах румынского лидера было сохранить отношения теплыми как с Москвой, так и с западом. В 1979 году генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев вручил Чаушеску орден Ленина и сказал, что это «еще одно свидетельство глубокого уважения и братских симпатий советских коммунистов к румынским коммунистам».
Однако за всеми наградами и титулами стоял авторитарный лидер, руководитель жестокого режима, использовавшего голод как инструмент контроля. Попытки Чаушеску быстро индустриализировать Румынию привели к экономическому кризису и голоду. Румынский писатель Дорин Янку описал дефицит и нормирование продуктов в 1980-х годах как попытку «превратить людей в испуганных животных, единственной мыслью которых было бы как достать еду».
За 35 лет у власти Чаушеску превратил Румынию в свое личное владение. Он разрушил исторический центр Бухареста и перестроил его на «социалистический» манер. Деревни, считавшиеся экономически невыгодными, были разрушены. В парламентском докладе Румынии, опубликованном в 2006 году, указано, что в период с 1945 по 1989 год в стране было задержано, депортировано и переселено до двух миллионов человек.
В 1980-е годы из Румынии бежали тысячи людей. Тем не менее, в 1988 году Чаушеску получил Олимпийский орден — спустя четыре года после того, как он проигнорировал бойкот игр в Лос-Анджелесе СССР и другими странами Восточного блока. Эта честь едва ли повлияла на его репутацию дома. Год спустя в Румынии произошла революция, правительство Чаушеску было свергнуто. В декабре 1989 года он был осужден по обвинению в геноциде и расстрелян вместе с женой Еленой.
Абий Ахмед
Автор: Мариам Кипароидзе
9 декабря 2019 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вышел на сцену в столице Норвегии Осло и выступил с речью — он только что стал лауреатом Нобелевской премии мира. «Война — это воплощение ада для всех участников», — сказал он о многолетнем конфликте между Эфиопией и соседней Эритреей, которому за год до этого он помог положить конец.
В заключение он сказал: «Мне еще предстоит долгий путь на пути к миру». Немногие тогда могли себе представить, что примерно через год Ахмед отправит военных в Тыграй, самый северный регион Эфиопии — и спровоцирует конфликт, в ходе которого погибнут и покинут свои дома тысячи людей.
Ахмеду 44 года, он бывший офицер разведки. Он был избран премьер-министром второй по численности населения страны Африки в 2018 году, после многих лет критики предыдущего авторитарного правительства, в котором доминировали Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) и другие этнические и региональные партии. В начале своего срока Ахмед провел несколько реформ, освободил политических заключенных, ослабил государственный контроль над СМИ и содействовал мирному урегулированию конфликтов по всей Африке.
Стремясь улучшить натянутые отношения между регионами и этническими группами в Эфиопии, Ахмед усилил власть федерального правительства. Он основал этнически инклюзивную Партию Процветания и отстранил от власти чиновников НФОТ. Но напряженные отношения с лидерами Тыграя достигли переломной точки прошлой осенью, когда Ахмед отложил парламентские выборы из-за пандемии. Вопреки этому чиновники в Тыграе провели незаконные выборы и объявили о победе. Ахмед урезал федеральное финансирование региона и в ноябре напал на правительство Тыграйского региона, обвинив его в нападении на военную базу.
Репутация Ахмеда была неоднозначной и до кризиса в Тыграе. Правозащитные организации и активисты говорили, что напряженные отношения между этническими группами усилились в первый год его пребывания у власти и что журналисты по-прежнему подвергались цензуре и давлению.
Еще в 2019 году во время церемонии вручения премии председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявил, что, по мнению комитета, ряд усилий Ахмеда, включая установление мира между Эритреей и Эфиопией, заслуживают признания. «Наша премия основана на желании Альфреда Нобеля, и мы признаем, что ваши усилия соответствуют истинному духу этого желания», — сказал он.
Репутация Ахмеда серьезно пострадала от конфликта в Тыграе: в ноябре прошлого года комитет, который редко комментирует действия нобелевских лауреатов, заявил, что «глубоко обеспокоен» происходящим в Эфиопии.
Бидзина Иванишвили
Автор: Машо Ломашвили
1 января президент Франции Эммануэль Макрон наградил Бидзину Иванишвили орденом Почетного легиона. Официально, Иванишвили — бывший премьер-министр Грузии, но спросите любого грузина, и вам скажут, что он все еще самый могущественный человек в стране. Он не только основатель правящей партии «Грузинская мечта», но и самый богатый человек в Грузии.
Несмотря на то, что Иванишвили покинул свой пост премьера в 2013 году, он все еще активно участвует в грузинской политике. «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы в октябре 2020 года, но поддерживающие партию СМИ упорно игнорировали обвинения в повсеместных фальсификациях, подкупе голосов и запугивании сторонников оппозиции. В ноябре прошлого года тысячи людей вышли на улицы Тбилиси с требованием оспорить результаты и провести новые выборы.
Но грузинские медиа с большим удовольствием сравнивают Иванишвили с Шарлем де Голлем, Кемалем Ататюрком и Оноре де Бальзаком — все они также в свое время получили орден Почетного легиона. Никто не упомянул о более спорных победителях, таких как Башар Асад или Владимир Путин. Некоторые публикации также ложно заявляют, что Иванишвили был одним всего из нескольких десятков человек, получивших награду в этом году. На самом деле лауреатов было 1219.
Одной из причин, по которой правительство Франции решило наградить Иванишвили — благотворительность. Он создал Международный благотворительный фонд Карту, который ежемесячно выплачивает стипендии начинающим актёрам и финансирует восстановление старых церквей. Однако в эфире национального телевидения бывший министр юстиции Грузии и член «Грузинской мечты» Теа Цулукиани заявил, что награда является также признанием его вклада в борьбу Грузии с коронавирусом.
Иванишвили действительно пожертвовал 100 миллионов долларов в грузинский фонд StopCov, но официальная реакция правительства на пандемию вызывает вопросы. Около 10% населения страны заразились коронавирусом, а национальная экономика упала более, чем на 6% в 2020 году.
Несмотря на многочисленные премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вышел на сцену в столице Норвегии Осло и выступил с речью — он только что стал лауреатом Нобелевской премии мира Иванишвили, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уверенно заявил на национальном телевидении, что орден подтверждает его преданность демократии в стране. «Вступив в политику, Иванишвили внес значительный вклад в демократические реформы и укрепление институтов», — сказал он.
Хун Сен
Автор: Катерина Патин
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен находится у власти более 30 лет. По всему миру он известен своей любовью к насилию и личным богатством, оцениваемым в 1 миллиард долларов. В 18 лет Сен присоединился к «красным кхмерам» Пол Пота — жестокому коммунистическому режиму, от рук которого в стране погибли по меньшей мере 1,7 миллиона человек. В 26 лет Сен уже стал самым молодым министром иностранных дел в мире. В 2018 году, после более 30 лет у власти, бывший генерал поклялся править страной еще 10 лет.
Из-за многочисленных нарушений прав человека и критики со стороны Организации Объединенных Наций, большинство западных стран держатся от Сена в стороне. Чтобы улучшить свою репутацию в регионе, он решил обратиться на Восток — наладить тесные связи с Китаем и укрепить свои отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. За свою карьеру он также накопил более десятка почетных университетских дипломов, среди которых грамоты от Таиландского университета Крик в 2019 году и Китайского университета Гуанси в 2015 году. Сен получил несколько докторских степеней в области литературы, философии и политических коммуникаций.
В 2015 году Университет Лимкоквинг в Малайзии присудил Сену почетную докторскую степень за его роль в развитии образования в Камбодже. Тем временем на Всемирном экономическом форуме по образованию страна заняла 116-е место из 148. Но, как объяснил президент университета: «Нужно с чего-то начинать». По данным с его сайта, в 1995 году Сен также получил почетную докторскую степень по политологии в Университете Южной Калифорнии, а в 1996 году — почетную степень по юриспруденции в Уэслианском университете Айовы.
Супруга Сена, Бун Рани — президент Красного Креста Камбоджи — также получила почетную докторскую степень в шести университетах региона, в том числе в Сеульском женском университете.
В 2019 году Сен был удостоен награды Всемирной федерации мира «За лидерство и хорошее управление» за его роль в развитии камбоджийской экономики. Фонд был основан Сон Мён Муном, основателем корейской секты Церкви Объединения с неоднозначной репутацией, и ранее награждал и других лидеров, включая бывшего президента Украины Леонида Кравчука в 2005 году и бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 2008 году.
Сен также не скрывает любви к национальным титулам. На протяжении более 20 лет все национальные СМИ обязаны были использовать его почетное звание в своих репортажах — «Лорд-премьер-министр и Верховный военный главнокомандующий». В 2016 году в одной из публикаций в Facebook он без объяснения причин отменил это правило.
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