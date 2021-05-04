Нурсултан Назарбаев

Автор: Александра Тян

Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана, который руководил страной почти 30 лет, может похвастаться впечатляющим списком наград и званий. На его личном сайте есть целая страница со списком из 65 премий и почетных знаков, которые он получил благодаря своей «природной любознательности, постоянному стремлению к новым знаниям и самосовершенствованию».

За свою политическую карьеру Назарбаев получил академические звания от вузов и академий наук и национальные премии от правительств разных стран мира. По данным c его сайта, бывший президент Казахстана — с 2004 года почетный профессор Кембриджского университета. Однако в имеющихся университетских записях нет упоминания о Назарбаеве. Coda несколько раз пыталась связаться с университетом, но так и не получила ответа.

В 2000 году королева Елизавета II наградила Назарбаева Орденом Святых Михаила и Георгия, которые вручаются «совершившим значительные важные услуги, связанные с Содружеством наций или иностранными нациями». Среди лауреатов — бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс и актриса Анджелина Джоли.

Бывший президент Франции Николя Саркози наградил Назарбаева орденом Почетного легиона в 2008 году. С момента его учреждения в 1802 году французское правительство использует орден для поощрения военных и гражданских деятелей, а также для поддержки внешней политики Франции через «дипломатическое взаимодействие». В случае Назарбаева, похоже, речь идет о втором. Он получил свою награду в тот же день, когда Казахстан и Франция подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ключевых областях, среди которых безопасность и право.

Назарбаев не раз был обвинен в коррупции и замешан в нескольких коррупционных скандалах, но несмотря на это его имя носят многочисленные учреждения в Казахстане, включая Музей Первого Президента Республики Казахстан и Назарбаев центр. В 2019 году столицу страны переименовали из Астаны в Нур-Султан.

В 2014 году Назарбаев стал первым лауреатом китайской премии мира «Шелковый путь», которую ему вручил Ли Чжаосин, президент Ассоциации общественной дипломатии Китая в Шанхае. Во время того же визита страны подписали несколько энергетических и инвестиционных соглашений.

Но это еще не все — Назарбаева также семь раз номинировали на Нобелевскую премию мира. По данным казахстанских СМИ, он давно мечтал об этой награде. В последний раз его кандидатуру на премию в 2017 году предложил швейцарский центр по глобальному ядерному разоружению Basel Peace Office. Его директор Алин Варе номинировал Назарбаева за «невероятные усилия в ликвидации ядерного оружия». Министерство иностранных дел Казахстана и Назарбаев центр фигурируют в списке организаций, оказывающих финансовую поддержку центру.