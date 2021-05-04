Члены Центральной избирательной комиссии на заседании 3 мая признали недействительными результаты голосования на выборах в Токмокский городской кенеш. Решение поддержали 10 членов ЦИК, двое выступили против.

Члены ЦИК приняли такое решение после доклада рабочей группы Центризбиркома. Ранее она предложила членам комиссии признать недействительными итоги голосования на семи избирательных участках в городе Токмок: №7068, №7069, №7070, №7071, №7072, №7075 и №7081. Отмечалось, что на этих участках зафиксировали нарушения связанные с манипуляцией по массовой прописке избирателей.

Рабочая группа также предложила обратиться к президенту Садыру Жапарову о назначении повторных выборов в городе Токмок. Кроме этого, предлагалось не допускать к повторным выборам кандидатов, чьи действия послужили отмене результатов голосования.

Это решение также поддержало большинство членов Центральной избирательной комиссии.

Выборы депутатов в городские и айыльные кенеши прошли в Кыргызстане 11 апреля. По данным ЦИК, на выборах в горкенеш Токмока больше всего голосов избирателей получила партия «Эмгек» — 47,7%, тем самым заняв первое место и получив большее количество депутатских мандатов.

Согласно предварительным данным, партия должна была получить 16 из 31 депутатского мандата.

Однако, уже после публикации предварительных итогов голосования, партии «Эл Биримдиги», «Ата-Журт Кыргызстан», «Бирге» и «Республика» заявили, что у партии «Эмгек» были массовые нарушения на выборах.

Основное нарушение, в котором обвиняли «Эмгек» — это массовая прописка избирателей в «резиновые квартиры».