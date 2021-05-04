Верховный суд 4 мая не удовлетворил кассационную жалобу партии НДКП на решении административного суда Бишкека. Информацию «Клоопу» подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

Тем самым Верховный суд оставил в силе решение Административного суда, бишкекской ТИК и Центризбиркома о снятии НДПК с выборов.

Представители партии на заседании заявили, что будут настаивать на проведении повторных выборов в Бишкекский горкенеш.

Снятие с выборов НДПК

Бишкекская ТИК сняла с выборов НДПК 19 апреля. Такое решение приняли на основании материалов ГКНБ и УВД Первомайского района, которые зарегистрировали в отношении НДПК.

«Бишкекская ТИК пришла к выводу, что имели место нарушения представителями политической партии НДПК избирательного законодательства, выраженные в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей, нарушении порядка финансирования избирательной кампании», — сообщили тогда в БТИК.

24 апреля ЦИК поддержала решение БТИК о снятии НДПК с выборов.

В НДПК обвинения в свой адрес опровергли. В партии тогда назвали решение БТИК и Центризбиркома о снятии её с выборов «несправедливым и незаконным».

После этого политобъединение выступило с открытым обращением к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять их вопрос под личный контроль и выступить гарантом невмешательства в судебный иск партии против ЦИК.

Однако 29 апреля админсуд Бишкека отказал НДПК в удовлетворении жалобы на решение ЦИК и БТИК.

Итоги выборов в БГК

Всего в выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. По предварительным данным, порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Наш Народ» и НДПК.

Но из-за снятия с выборов мандаты НДПК перераспределят между остальными прошедшими партиями.Сколько мандатов достанется каждой партии, пока не озвучено.