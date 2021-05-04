Вице-мэрка Бишкека Айжан Чыныбаева в своем Instagram заявила о том, что покидает свой пост.

«Я не могу работать, когда на меня кричат. Когда вся мэрия боится совещаний, потому что всех увольняют. Я считаю это неправильным», — отметила она.

По словам чиновницы,она сейчас находится на лечении по причине расшатанности нервной системы за последние несколько месяцев из-за действий и.о.мэра Бактыбека Кудайбергенова.



Реакция мэрии

Пресс-служба мэрии столицы оперативно отреагировала на заявление Чыныбаевой.

«Мы понимаем что должность вице-мэра по социальным вопросам очень ответственная, эмоционально сложная. Помимо социального направления, Айжан Адамкалыевна в том числе курирует борьбу с пандемией в столице. Более того, отмечаем что вице-мэр по сей день активный участник по сбору и распределению гуманитарной помощи в Баткенскую область. Мы ценим ее стойкую отверженность и полную самоотдачу своей работе», — говорится в заявлении ведомства.

Также пресс-служба заявила, что расценивает видео на странице как «выплеск эмоций, накопившейся за непростой для всех нас период».

«К слову, официально Айжан Чыныбаева до сих пор действующий вице-мэр города Бишкек, с ее стороны заявление об уходе по собственному желанию не поступало», — заключили в муниципалитете.

Кто такая Айжан Чыныбаева

До назначения на должность вице-мэрки в конце октября 2020 года Чыныбаева была известна как активистка и политик. Она окончила АУЦА по направлению «Управление бизнесом», была президенткой клубов консулов Кыргызстана и руководила международным экологическим движением Let’s Do It в Кыргызстане.

На выборы в седьмой созыв парламента она шла от партии «Бир Бол». По некоторым данным, ее муж Арсланбек Кененбаев предположительно является братом жены Максима Бакиева Айжан Кененбаевой. Кроме того, Чыныбаеву называют племянницей экс-президентки Кыргызстана Розы Отунбаевой.

Сама она при этом назвала подобные заявления «политической войной компроматов». По ее словам, о ее предполагаемых родственных связях с семьй Отунбаевых и Бакиевых пишут уже более десяти лет — «это уже старая избитая история».

«Я не “бакиевская” и не “отунбаевская”, я отдельная личность, давно занимаюсь своими социальными проектами, достигла всего своим трудом», – заявила Чыныбаева.

Кризисный центр и «продукты»

На посту в муниципалитете Чыныбаева запомнилась открытием первого муниципального кризисного центра в стране для женщин в Бишкеке.

Кроме того, она вошла в историю города как чиновница, которая назвала детей горожан их «продуктами». Бишкекские родители неоднократно встречались с представителями муниципалитета, чтобы те разрешили вернуться на оффлайн-обучение в государственные школы и на занятия в детские сады после начала пандемии.

Они говорили, что у детей из-за почти года онлайн-обучения начались проблемы со здоровьем. Однако на одной из встреч вице-мэрка грубо перебила одну из выступающих родительниц.

«…Будете нести ответственность вы все. Это ваш продукт, зачем вы его рожали, если вы не можете нести ответственность за него?», — заявила Чыныбаева, не дав родительнице договорить.

Вице-мэрка позже не отрицала, что сказала не очень корректную фразу, но отметила, что ее слова «вырвали из контекста».