Пресс-служба ГУВД Бишкека 4 мая сообщила, что Замирбеку Тенизбаеву заочно предъявили уведомления в подозрении в похищении человека, изнасиловании и убийстве. Тенизбаев похитил и убил Айзаду Канатбекову. После убийства девушки он совершил суицид.

Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что изнасилование девушки было подтверждено экспертизой.

«Расследование показало изнасилование. Айзада оказывала сопротивление. Об этом свидетельствует экспертиза, отметившая характерные ссадины и кровоподтеки на ее лице и ногах», — сказал адвокат.

По его словам, остальные соучастники похищения девушки обвиняются в похищении человека, повлекшем за собой тяжкие последствия.

Токтакунов также отметил, что в деле есть много недоработок — не установлено время смерти Айзады и не допрошен судмедэксперт. По его словам, судя по документам, приобщенным к делу, «милиция работала, как в кино».

В этих документах говорится, что милиция еще 5 апреля сразу после похищения организовала полномасштабные розыскные мероприятия. А уже 6 апреля Генпрокуратура обратила внимание на это дело и дала указания, как правильно искать похитителей Айзады.

«Вечером 7 апреля были обнаружены тела Айзады и Замирбека. Почему это произошло? Потому что все эти мероприятия не были проведены. Это все липа. Мы обратили на это внимание ГКНБ», — заявил Токтакунов.

Милиция объединила похищение, изнасилование и убийство в досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» — 30 апреля материалы дела были направлены в суд.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзада Канатбекова была похищена утром 5 апреля. Преступление было зафиксировано уличными видеокамерами — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя.

8 апреля сотни человек вышли на митинг, недовольные бездействием милиции. Демонстранты потребовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

К концу 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении девушки. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, среди них — глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Еще 27 сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии, другим пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Кроме того, изображения с места преступления тел убитой девушки и ее похитителя, который покончил с собой, оказались в интернете.

Позже в ГУВД Чуйской области сообщили, что за утечку фотографий объявлены выговоры двоим сотрудникам ОВД Аламудунского района, еще одному вынесли предупреждение.

Читать еще: