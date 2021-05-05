Пресс-служба правительства сообщила, что Арзыбек Бурканов освобожден от должности советника премьер-министра. Распоряжение 4 мая подписал глава правительства Улукбек Марипов.

Кто такой Бурканов?

Арзыбек Бурканов — экс-депутат Жогорку Кенеша III созыва от бакиевской партии «Ак Жол» и близкий друг президента Садыра Жапарова.

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев в своем интервью в начале апреля 2021 года рассказал, что у Бурканова огромное влияние в стране.

«Бурканов и Гайпкулов отдельная самая влиятельная группа приближенных Жапарова. Все, кто носит резюме, бегут к ним. Сейчас, если сходить в Дом правительства, у приёмной Бурканова будет больше людей, чем у премьер-министра. Если сравнить, где больше собирающихся на выборы чиновников с папками и резюме, то можно понять, кто решает все вопросы Кыргызстане», — отметил он.

*Искандер Гайпкулов является заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента.

Также Бурканов был связан с компанией, которая внесла 5 млн сомов в предвыборную кампанию Жапарова.

У Бурканова есть история взаимоотношений с криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым — еще в 2013 году он говорил, что знаком с ним шесть лет. Ранее между ними произошел конфликт, когда Бурканов с другими бизнесменами обратились к Кольбаеву, как к «аксакалу», с просьбой разрешить их денежный спор.

Также Бурканов был свидетелем по делу Камчы Кольбаева в 2013 году, связанном с недвижимостью. В этом же деле косвенно упоминался и Садыр Жапаров.

В 2011 и 2012 годы Бурканов был и.о. губернатора Баткенской области. А в 2015 вошел в состав политпартии «Кыргызстан».

Скандал в муфтияте

Имя Бурканова появилось в скандале с экс-муфтием страны Максатбеком ажы Токтомушевым. Последний ушел с должности 10 февраля, когда ГКНБ обвинил руководство муфтията в коррупции и даче взяток. В тот день Токтомушева водворили в ИВС по подозрению «в причастности к финансовым махинациям в муфтияте», но 12 февраля его отпустили под домашний арест.

Токтомушев заявлял, что его пытаются незаконно снять с должности, «прикрываясь именем президента».

«Мне звонили по телефону и говорили, что муфтий должен написать заявление и покинуть должность, а на его место поставить Султана Гафурова. Мне звонил мой советник, а ему передали они.[Это были] Султан Гафуров, Рахматтуло Эгембердиев [экс-муфтий], ссылаясь на советника президента Арзымата*Бурканова», — сказал Токтомушев.

*Максат Токтомушев упоминал о неком «Арзымате Бурканове», однако, скорее всего, он имел в виду Арзыбека Бурканова.

Также активист Келдибек Аскаралиев заявлял, что к давлению на священнослужителей причастны экс-глава Госкомрелигии Зайырбек Эргешов, член Конституционного совещания, «помощник* Садыра Жапарова» Арзыбек Бурканов, а также глава Совета улемов Абибилла Кадырбердиев.

*И Аскаралиев, и Токтомушев называют Бурканова «советником» или «помощником» Жапарова, но официально в числе его советников Бурканова нет, приказов об их назначении на сайт главы государства также нет.