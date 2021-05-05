Зимой 2021 года в странах Центральной Азии началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Мы проверили, где больше людей получили вакцину и делимся результатами нашего исследования.
Среди всех стран Центральной Азии «лидер» по вакцинированию Казахстан — здесь самый большой процент привитого населения.
Кыргызстан вместе с Таджикистаном имеют самый малый процент вакцинированных граждан — всего по 0,5% и 0,4% соответственно. При этом официальных данных по привитым в Таджикистане нет в открытом доступе, а СМИ ссылаются на местный минздрав, который не публикует информацию в сети.
Туркменистана в нашем исследовании также нет, потому что официальных данных страна не предоставляет.
Вторым вакцинировать своих граждан начал Таджикистан — по данным местных СМИ, 23 марта страна начала прививать врачей, учителей и госслужащих вакциной AstraZeneca. Следом был Кыргызстан, где кампания началась 29 марта, а самым последним — Узбекистан, 1 апреля.
Несмотря на разные сроки старта вакцинации, темп, с которым население охвачено вакциной, отличается. Например, в Узбекистане в первый день кампании вакцину получили свыше пяти тысяч человек, а во второй — свыше 14 тысяч, в то время как в Кыргызстане за первые два дня привились всего 292 человека.
Но мы не можем сравнивать эти цифры между собой для объективного анализа, ведь и население в странах разное: в Узбекистане проживают 34,5 млн человек, а в Кыргызстане всего 6,6 млн.
Для того, чтобы сравнить охват населения вакциной в странах с разным числом людей, мы пересчитали количество вакцинированных на 100 000 населения. Так в Кыргызстане сейчас на каждые 100 000 граждан привиты 547 человек, в Узбекистане, для сравнения, свыше 2700 человек, а в Казахстане и вовсе почти восемь тысяч.
В Кыргызстане 36364 человека получили вакцину на 5 мая, 2528 из них — вторую дозу. В среднем, прививают 956 человек в сутки.
Сейчас все желающие в Кыргызстане старше 18 лет могут получить бесплатно вакцину Sinopharm. Для этого нужно подойти с паспортом в Центр семейной медицины вашего города и региона. Полный список прививочных пунктов вы можете посмотреть здесь.
Также минздрав открыл в пилотном режиме онлайн-запись на вакцинацию. Пока она работает только для бишкекчан. Чтобы встать в очередь, нужно войти на страницу реестра вакцинированных, выбрать раздел «Электронная очередь» и заполнить нужные поля.
В конце марта Кыргызстан получили 150 тысяч доз Sinopharm, этого хватит на 75 тысяч человек. Российской вакцины «Спутник V» прибыло 20 тысяч доз, ожидается еще около миллиона. Сейчас «Спутник V» могут получить только лица старше 65 лет. Также в мае Кыргызстан ожидает поставки англо-шведской вакцины AstraZeneca.
В соседнем Казахстане уже привиты 7,5% граждан, то есть около 1,5 млн человек. Сейчас Казахстан — лидер Центральной Азии по вакцинации, они начали это делать раньше других стран в регионе. Кроме этого, в среднем во всем Казахстане прививают почти 42 тысячи человек в сутки.
Среди регионов Казахстана лидером оказался город Алматы — там привито 11,5% от населения мегаполиса.
В Казахстане используют российский «Спутник V». С 26 апреля также начали вакцинировать население казахской QazVac. Все совершеннолетние граждане Казахстана могут получить вакцину в ЦСМ и поликлиниках, предварительно записавшись через сайт госуслуг. Привиться также можно в передвижных пунктах, которые стоят перед большими торговыми зданиями. Вакцинация проводится бесплатно, граждане могут выбирать, чем привиться.
В Узбекистане первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 950 тысяч человек (2,6% от всего населения), а вторую дозу — свыше 20 тысяч. В разбивке на 100 000 населения больше всего привитых в Наманганской и Ферганской областях.
Вакцину в первоочередном порядке бесплатно получают граждане старше 65 лет и медицинские работники. Для них используют узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC2001 и европейскую AstraZeneca. Начиная с 28 апреля проводится массовая вакцинация граждан вакциной «Спутник V». Прививку можно получить в ЦСМ, ГСВ и поликлиниках. Подробную информацию о пунктах вакцинации можете посмотреть здесь.
Несмотря на то, что минздрав Таджикистана не публикует данные о вакцинации в открытом доступе, Sputnik Таджикистан передают, что с 22 марта по 20 апреля свыше 35 тысяч граждан получили вакцину — первыми были медработники, учителя и военные. Сейчас население прививают AstraZeneca, также СМИ сообщают, что Китай планирует поставить 150 тысяч доз CoronaVac.
Туркменистан не публикует официальных данных о числе вакцинированных.
Данный материал был подготовлен в рамках CAJVI при поддержке Центра «Меридиан» и редактуре Kloop.kg.
Авторы: Айгерим Акылбекова, Дилбар Абибуллаева, Кристина Даутова.
Редактор: Азиза Раимбердиева.