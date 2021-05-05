Вторым вакцинировать своих граждан начал Таджикистан — по данным местных СМИ, 23 марта страна начала прививать врачей, учителей и госслужащих вакциной AstraZeneca. Следом был Кыргызстан, где кампания началась 29 марта, а самым последним — Узбекистан, 1 апреля.

Несмотря на разные сроки старта вакцинации, темп, с которым население охвачено вакциной, отличается. Например, в Узбекистане в первый день кампании вакцину получили свыше пяти тысяч человек, а во второй — свыше 14 тысяч, в то время как в Кыргызстане за первые два дня привились всего 292 человека.

Но мы не можем сравнивать эти цифры между собой для объективного анализа, ведь и население в странах разное: в Узбекистане проживают 34,5 млн человек, а в Кыргызстане всего 6,6 млн.

Для того, чтобы сравнить охват населения вакциной в странах с разным числом людей, мы пересчитали количество вакцинированных на 100 000 населения. Так в Кыргызстане сейчас на каждые 100 000 граждан привиты 547 человек, в Узбекистане, для сравнения, свыше 2700 человек, а в Казахстане и вовсе почти восемь тысяч.