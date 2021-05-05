Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли семь пациентов с COVID-19. Три случая зафиксированы в Бишкеке, три — в Иссык-Кульской области и один в Оше.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 637 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 397 человек. В Таласской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 210;

Чуйская область — 130;

Иссык-Кульская область — 19;

Нарынская область — 11;

Ошская область — 9;

Джалал-Абадская область — 9;

Ош — 5;

Баткенская область — 4.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 96 958 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 248 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 90 394 пациента.

За сутки среди медиков выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 468 медработников, из которых выздоровели всего 4 391.

Также штаб сообщил, что на 5 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 563 пациента, из них 70 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 378 человек лечатся амбулаторно.