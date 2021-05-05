В Жаны-Жерском айыл окмоту в Баткенской области рядом с госграницей с Таджикистаном местные активисты не пропускают бензовозы через границу. Они говорят, что возобновилась контрабанда ГСМ в Таджикистан, однако в ГКНБ это опровергают.

Что говорят местные жители?

3 мая в соцсетях начали распространять информацию, что вблизи границы с Таджикистаном замечены бензовозы. Тогда очевидец предположил, что вновь возобновилась контрабанда ГСМ в Таджикистан.

А на следующий день в соцсетях появилось видео, как жители айыл окмоту Жаны-Жер осматривают бензовозы и не пропускают их в Таджикистан. На видео активисты говорят, что некоторые цистерны пустые.

По их словам, они проверяют все бензовозы движущиеся к границе. Активисты говорят, что не намерены пропускать автоцистерны и развернут их обратно, даже если они пустые.

«Мы против торговли с Таджикистаном […] Пусть [бензовозы] не приезжают даже если они пустые и гружёные […] Не верьте этим ложным словам о том, что бензовозы приезжают пустые. Мы будем стоять здесь до конца. Стоп контрабанда!» — сказали они.

Что говорит ГКНБ?

В ГКНБ назвали информацию о возобновлении контрабанды «не соответствующей действительности».

«Зафиксированные на видеоматериалах бензовозы курсируют до местонахождения сгоревших АЗС, для вывоза оставшихся в резервуарах ГСМ», — сообщили в Госкомитете.

По их данным, в Лейлекском районе в 3 местах установлены мобильные посты по контролю и недопущению контрабанды. Там есть мобильные группы, в которых инспекторы ГНС, ГАИ и сотрудники ГКНБ и РОВД.

«Поступающие на территорию Лейлекского района ГСМ в соответствующем порядке контролируется на предмет недопущения вывоза в Таджикистан. Каждый бензовоз будет сопровождаться до пункта назначения, слив будет осуществляться в присутствии инспектора ГНС. Обратный вывоз ГСМ со сгоревших АЗС* также будет осуществляться с участием инспекторов ГНС», — сообщили в ГКНБ.

* По данным МЧС в ходе вооруженного конфликта на границе всего сгорело 27 АЗС.

Контрабанда ГСМ

О том, что контрабанда ГСМ полностью остановлена не раз говорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Однако то, что контрабанда продолжается сообщали местные жители и публиковали видео с бензовозами у границы или возвращающиеся из соседней страны. В последний раз такое видео опубликовали в начале апреля.

Тогда в Пограничной службе ГКНБ сообщили, что вывоз горюче-смазочных материалов из Кыргызстана в Таджикистан через пункты пропуска запрещен.

«Однако в пограничной полосе в 3 километрах от линии госграницы стоят бензовозы, не успевшие выехать из Кыргызстана до введения временного запрета на экспорт ГСМ. Вблизи границы также фиксируется скопление пустых грузовых фур. В Лейлекском районе работает ОАО «Кыргызнефтегаз», добывающее газолин из скважин. Бензовозы компании транспортируют сырье из Баткенской в Джалал-Абадскую область», — заявили в погранслужбе.