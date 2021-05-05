Депутат Дастан Бекешев в своих соцсетях прокомментировал подписание президентом Садыром Жапаровым новой Конституции.

Он отметил, что Основной закон страны вступит в силу после официального опубликования в газете «Эркин-Тоо».

«С этого момента можно забыть о том, что такое парламентская оппозиция и коалиция большинства. В парламенте будут просто депутаты, и еще пока не ясно, по какой системе они будут избираться», – сказал нардеп.

Бекешев рассказал, что сейчас в рабочей группе ЦИК обсуждается три варианта избрания депутатов парламента, но все они еще в обсуждении.

«В целом, правительство будет подотчетно президенту, президент будет направлять министров и председателя кабинета министров для согласования с парламентом, но это будет согласование лишь седьмого созыва», – сказал он.

По словам депутата, до проведения новых парламентских выборов и избрания депутатов, многие члены правительства будут иметь статус исполняющих обязанности.

Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, принятую на референдуме 11 апреля 2021 года. Церемония подписания прошла в госрезиденции «Ала-Арча».

«Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество. Уверен, что Основной закон будет успешно служить интересам нашего народа и способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана», — сказал Жапаров.

Итоги референдума

Центризбирком 30 апреля признал референдум по смене Конституции от 11 апреля 2021 года состоявшимся.

По данным ЦИК, референдум посетили 36,6% от числа граждан, которые могут голосовать. Из них за новую Конституцию проголосовали 79,3%, против — 13,7% избирателей.

Теперь Кыргызстан должен в ближайшие месяцы будет изменить под новую Конституцию и новую форму правления почти что все законодательство, включая действующие кодексы.

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях представят в Жогорку Кенеше уже через месяц. Их члены рабочей группы подготовят в ближайшие дни, но работа идет за закрытыми от СМИ дверями.

Конституционная реформа

Инициатором Конституционной реформы считается нынешний президент Садыр Жапаров. Хотя новый проект Конституции и прошёл редакцию Конституционного совещания, юристы и эксперты называли документ сырым и недоработанным.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня.

И уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении. Еще через несколько дней, 11 марта, депутаты большинством голосов проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. При этом в официальной повестке закон о назначении референдума по изменению Конституции указан не был. В итоге 11 апреля был проведен референдум по изменению Конституции.