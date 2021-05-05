Президент Садыр Жапаров подписывает новую Конституцию, фото: пресс-служба президента.

Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, принятую на референдуме 11 апреля 2021 года. Церемония подписания проходит в госрезиденции «Ала-Арча».

«Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество.

Уверен, что Основной закон будет успешно служить интересам нашего народа и способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана», — сказал Жапаров.

Центризбирком 30 апреля провел заседание, на котором признал референдум по смене Конституции от 11 апреля 2021 года состоявшимся. Референдум посетили 36,6% от числа граждан, которые могут голосовать. Из них за новую Конституцию проголосовали 79,3%, против — 13,7 % избирателей.

Теперь Кыргызстан должен в ближайшие месяцы будет изменить под новую Конституцию и новую форму правления почти что все законодательство, включая действующие кодексы.

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях представят в Жогорку Кенеше уже через месяц. Их члены рабочей группы подготовят в ближайшие две недели, но работа идет за закрытыми от СМИ дверями.

С момента публикации проекта новой Конституции общественность и юристы не раз критиковали и сообщали о его недоработке. В частности юристы и сами депутаты не раз отмечали, что в случае принятия новой Конституции президент получит неограниченные возможности.

При этом судебная, исполнительная и законодательная власти будут находится под его руководством. Однако самого президента сложно будет привлечь к ответственности.

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