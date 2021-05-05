28 апреля сотрудники аппарата омбудсмена посетили в ИВС главу представительства турецкой авиакомпании GATA HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. (GATA) Ксению Барабаш-Хашам.

В пресс-службе Института омбудсмена сообщили, что Барабаш-Хашам расценивает свое задержание как давление и запугивание со стороны правоохранительных органов.

По ее словам, она имеет на своем иждивении двух несовершеннолетних детей – дочь 14 лет и сына 12 лет, страдающего аутизмом, а также 75-летнюю мать.

Сам омбудсмен обратился в Бишкекский городской суд с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сейчас Ксения Барабаш находится в СИЗО-1.

Ранее Валентина Барабаш, мать Ксении Барабаш-Хашам написала открытое обращение к президенту Садыру Жапарову, в котором попросила его вмешаться в дело ее дочери и обеспечить законность, а также изменить ей меру пресечения и отпустить ее под домашний арест.

«Ксения приходила на все допросы, паспорт не меняла, воспитывает здесь двоих детей и заботится обо мне. Если расследование проводится по правилам, установите домашний арест и продолжайте расследование», — попросила она.

Кроме того, в поддержку Ксении Барабаш-Хашам выступила депутатка парламента Наталья Никитенко.

Дело Ксении Барабаш

Ленинский райсуд Бишкека 22 апреля водворил в СИЗО-1 на один месяц директора филиала турецкой компании GATA HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. (GATA) в Бишкеке Ксению Барабаш-Хашам.

Она была задержана 20 апреля по делу о незаконном предоставлении льгот турецкой компании в аэропорту «Манас».

Посольство Турции обратилось в МИД Кыргызстана с просьбой оказать содействие в расследовании по этому делу без ареста подозреваемой. В заявлении отмечается, что у Ксении Барабаш-Хашам имеются проблемы со здоровьем, а также есть маленькие дети, следовательно, нет риска побега.

В самой GATA сообщили, что ранее следователь УВДТ МВД заявил президенту компании, что другие арестованные по данному делу люди признались и готовы выплатить ущерб. Он угрожал арестовать Барабаш — «в этом случае она якобы под давлением напишет все, что угодно».

Ранее Барабаш неоднократно вызывалась на допросы следователем Управления внутренних дел на транспорте при МВД (УВДТ МВД) и сотрудниками Транспортной прокуратуры.

В компании отмечают, что следователи оказывали давление на подозреваемую и заявляли, что якобы ущерб от предоставленных аэропортом «Манас» скидок турецкой компании составил более $12,1 млн. Следствие хотело, чтобы GATA должна признать и выплатить этот ущерб.