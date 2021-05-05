Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, которую сам же и инициировал, и обратился с посланием к народу. Он рассказал о будущих реформах и обозначил основные проблемы в стране.

«Клооп» приводит краткий пересказ обращения Жапарова.

Минута молчания

Послание Жапарова началось с минуты молчания и почтения памяти погибших во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Президента заявил, что уже дал поручение о скорейшем восстановлении разрушенных приграничных сел.

Президент пообещал, что пострадавшие получат всестороннюю поддержку государства. Жапаров сказал, что власти поставили цель достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами уже в этом году.

Что будет делать Жапаров и правительство?

Жапарова заявил, что если не изменить систему управления, то планы властей не реализуемы. По его словам, в новой Конституции заложены основы для таких изменений.

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Президент и премьер Улугбек Марипов

Президент сообщил, что вскоре уберут дублирующие должности аппаратов президента и правительства.

«Я намерен ежегодно отчитываться перед Народным Курултаем о выполнении плана действий президента. Убежден, что мы сможем обеспечить достойную жизнь нашему народу, его безопасность и права», — сказал президент.

В Кыргызстане будет блок управления по четырем направлениям исполнительной власти:

Кабинет министров будет организовывать функционирование всех госслужб, обеспечивающих условия для нормальной жизни людей;

Совет Безопасности будет координировать структуры, ответственные за обеспечение безопасности и действия в кризисных ситуациях;

Систему управления развитием страны создадут на базе Национального совета по устойчивому развитию и его секретариата. Системой будет руководить сам президент. Сам совет займется стратегическими вопросами, крупными инвестиционными проектами, группами по подготовке и реализации реформ, а также будет курировать национальные программы;

Будет сформирован отдельный блок по развитию национальной культуры, науки и образования. Функционал — переидентификация кыргызского общества (национальное возрождение) и работа с кыргызскими диаспорами за рубежом.

Проблемы и решительные действия

Жапаров в своей речи отметил, что сейчас экономическое положение находится в кризисе и ни один из его предшественников не сталкивался с подобным.

Экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков и президент Садыр Жапаров

По словам президента, главные проблемы страны на сегодняшний день:

слабая экономика;

стагнация системы госуправления;

деградация традиционных, культурных и духовных ценностей народа;

разобщенность общества;

зависимость Кыргызстана от внешних сил, особенно от ресурсов и центров влияния.

Жапаров считает, что «без промедления, засучив рукава, нужно переходить к решительным действиям».

Президент также пообещал искоренить применение админресурса на выборах.

«Мы должны показать, что невозможно быть избранным путем подкупа голосов. Это должно стать уроком, как для граждан, так и для политиков», — сказал он.

Что нужно для экономического роста?

По мнению президента, для обеспечения экономического роста необходимо:

повысить приток инвестиций в страну и увеличить объемы экспорта;

не допустить изоляции страны. По мнению президента, для этого нужно обеспечить свободное перемещение товаров с торговыми партнёрами и провести вакцинацию населения;

не допустить роста цен на продовольствие — этим должно заниматься правительство;

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«Одно из важных условий антикризисной политики — решения должны приниматься быстро и оперативно. Требую, чтобы кабинет министров работал круглосуточно в режиме чрезвычайной ситуации. Я также требую от местных властей работать в условиях антикризисного режима», — потребовал президент.

Жапаров поручил разработать и представить в ближайшее время программу «Келечек» для построения эффективной кадровой политики и обеспечения соцпакетом госслужащих.

Реформы во всех сферах

Также глава страны считает, что необходимо реформировать все сферы.

«Запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, судебной, правозащитной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики. Цифровизация должна стать всеобъемлющим элементом реформ», — сказал Жапаров.

Реформа правоохранительной и судебной системы

По мнению президента, судебная власть и правоохранительные органы нарушают основные ценности кыргызского общества — справедливость и свободу.

«Деятельность правоохранительных органов и судебной системы сегодня стала основным источником рисков, угрожающих правам человека и его безопасности», — сказал он.

По словам Жапарова, на это есть две основные причины:

глубоко укоренившаяся «презумпция виновности», которая определяет позицию и отношение следователей, прокуроров и судей. Они, по мнению президента, не расследовав дело до конца, видят в человеке преступника;

недоверие населения к правоохранителям и судьям из-за того, что их можно подкупить.

Чтобы это исправить власти намерены восстановить верховенство закона и вернуть доверие граждан. Также планируют кардинально изменить и улучшить кадровую политику и обучение сотрудников правоохранительных органов.

После реформы судебной системы, по мнению Жапарова, будет усилена защита прав частной собственности и начнет развиваться институт третейских судов.

«Необходимо установить личную уголовную и материальную ответственность сотрудников милиции, следователей, прокуроров, судов за необоснованные обвинения», — считает президент.

Реформа вооруженных сил

Жапаров считает, что вооруженные силы страны нуждаются в серьёзных изменениях. По мнению президента, стране необходимо организовать армию по принципу спецподразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях.

Кроме этого создадут «народных дружинников». Жапаров считает, что такая система обеспечит высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах и возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений.

Реформы для бизнеса

По его словам, прежде всего власти создадут максимально благоприятные условия для ведения бизнеса — будут защищать от несанкционированных проверок, вмешательства, рейдерства и нападений.

Кроме этого Жапаров заявил, что власти устранят бюрократию, сокраят сроки получения лицензионно-разрешительных документов и обеспечат свободный оборот капитала.

Планируют реформировать фискальную систему, чтобы снизить налоги и вывести «бизнес из тени». Для этого президент поручил до 1 октября этого года внести на рассмотрение Жогорку Кенеша новый Налоговый кодекс и новый закон по снижению тарифов социальных выплат.

Кроме это власти намерены разработать новый Трудовой кодекс, который значительно сократит регулирование трудовых отношений. По задумке это должно улучшить инвестиционный климат и уравновесить права и интересы работников и работодателей.

Президент заявил, что власти намерены обеспечить транспортно-логистическую интеграцию страны и решить проблемы с транспортировкой отечественной продукции. Для этого хотят ускорить строительство железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Жапаров также заявил, что госпредприятия реструктурируют и передадут в частную собственность.

Фонд госимущества после этого ликвидируют, а госимущество не подлежащее приватизации, передадут министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления.

По мнению Жапарова, эти планы можно реализовать в течение года.

Кроме того президент пообещал, что власти будут поддерживать и способствовать развитию инициатив креативной экономики. Также для оптимизации водопотребления планируют внедрить водосберегающие технологии, восстанавливать инфраструктуру и строить водоколлекторы.

По словам Жапарова, в энергосекторе и сельском хозяйстве также нужны реформы. Также энергосектор по его мнению, нуждается масштабной технологической модернизации, чтобы обеспечить энергетическую безопасности страны.

Кроме этого президент сообщил, что власти проведут инвентаризацию земельного фонда страны и обновят земельный кадастр.

Традиционные ценности и культ “Умай Эне”

По мнению Жапарова, изменения в стране должны начинаться с семьи, поэтому необходимо укреплять наши традиционные семейные отношения и сохранять наши ценности.

Президент сообщил, что заниматься этими вопросами будет институт госсекретаря. В его функции входят вопросы идеологии, образования, сотрудничества с гражданским обществом, межнационального и межрелигиозного согласия.

Также Жапаров считает необходимым реформировать ОТРК. Для этого, по его мнению, нужно создать глобальный медиа-проект, который будет продвигать Кыргызстан с привлечением современных технологий.

Президент подчеркнул «особую роль женщины», сказав, что «современные системы образования и ухода за детьми позволяют женщине быть независимой, однако никто не может заменить важнейшую функцию женщин — передача новому поколению мировоззрения, языка, ценностей и норм кыргызского общества».

«Нам нужна модернизация и усиление роли женщин в обществе как института, формирующего ценности. Необходимы проекты по поддержке женщин», — сказал Жапаров.

Для этого власти хотят «восстановить культ “Умай Эне” и заложить фундамент для сильного поколения».

Кыргызская идентичность и концепция естественного управления

По словам Жапарова, нам нельзя забывать о том, что мы в течение веков сохранили на огромном «евразийском пространстве свое имя “кыргызы”».

Поэтому президент считает, что стране нужно «найти свой путь через кыргызскую идентичность», то есть собственную модель экономического развития. Для обсуждения этого вопроса Жапаров призвал провести всемирный курултай кыргызского народа.

«Необходимо ввести концепцию “естественного управления”, “управления в соответствии с природными характеристиками кыргызского этноса”. Его главный принцип – согласовывать какие-либо решения с учетом позиции и интересов наших граждан. Именно поэтому в Конституции был закреплен Институт Курултая», — сказал президент.

Национальная модель образования

Также Жапаров считает необходимым реформировать систему образования и создать систему, которая бы отвечала потребностям экономики и требованиям нового времени. Президент предлагает наряду с детскими садами внедрить центры развития детей.

«Необходимо искать свою национальную модель, создавая профильные “Кыргызские лицеи”, и полностью пересмотреть содержание и методы обучения.

Реформа требует изменения системы госфинансирования образования. Необходимо перейти на финансирование в зависимости от достижений каждого ребенка, внедрить ваучерную систему», — сказал он.

Жилье

Также Жапаров заявил, что разработан проект новой жилищной госпрограммы. Она нужна, чтобы снизить цены на недвижимость, повысить ее доступность и увеличить объемы строительства доступного жилья во всех регионах.

«Согласно текущему анализу, из государственного жилищного фонда будет выделено 30 млрд сомов на финансирование строительства 800 тысяч квадратных метров жилья в ближайшие шесть лет», — пообещал Жапаров.

Внешняя политика

Кыргызстан продолжит сотрудничество с Евразийским экономическим союзом и намерен развивать сотрудничество в двустороннем формате со странами Центральной Азии.

Жапаров пообещал, что будет разработана национальная программа «Кыргыз ааламы».

Она будет «направлена на сохранение и укрепление культурной интеграции кыргызов, проживающих в стране и за рубежом, а также на развитие культурно-экономических связей с историческими местами».