Правозащитная международная организация Human Rights Watch распространила заявление, касающееся поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые подвергнут политическую оппозицию и правозащитные группы повышенному риску.

Что беспокоит Human Rights Watch

В ходе реформ законодательства власти Кыргызстана собираются расширить список «экстремистских организаций». Туда планируют добавить организации, уличенные в разжигании «политической вражды», а также национальной, этнической или расовой вражды. Их финансирование будет уголовным преступлением.

HRW опасается, что эти изменения подорвут права на свободу ассоциаций и выражения мнений в Кыргызстане. Опасения усугубляет отсутствие в Кыргызстане независимой судебной системы.

«Добавление расплывчатых формулировок об” экстремизме ” и “политической вражде” в кыргызское законодательство откроет двери для злоупотреблений, поставив мирные группы, критикующие политику правительства, под огромный риск. Власти Кыргызстана не должны вводить чрезмерно широкие положения уголовного законодательства, которые ставят под угрозу свободу ассоциации и слова», — отмечает Сыйнат Султаналиева, исследовательница Human Rights Watch по Центральной Азии.

Правозащитники отмечают, что эти поправки могут использоваться для злоупотребления, «особенно в настоящее время, когда в стране наблюдается повышенная политическая напряженность после весьма спорного конституционного референдума и местных выборов».

HRW также установила, что, несмотря на некоторые реформы, существующие законы Кыргызстана о противодействии экстремизму «применялись неоднозначно, и имеющееся широкое определение экстремизма допускало злоупотребления в отношении политических оппонентов, журналистов, религиозных и этнических меньшинств».

Что за «политическая вражда»

Министерство внутренних дел, инициировавшее законопроект, заявило, что его цель — приведение уголовных кодексов Кыргызстана в соответствие с другими законами. Законопроект должен пройти еще два чтения и быть подписан президентом, прежде чем он вступит в силу.

По данным МВД, появление такой статьи приведет кыргызское законодательство в соответствие с с Астанинской конвенцией о противодействии экстремизму ШОС от 2017 года, и с республиканским Законом « О противодействии экстремистской деятельности».

Однако HRW и другие правозащитные группы уже ранее выражали озабоченность по поводу практик и политики Шанхайской организации сотрудничества, а также ее Шанхайской конвенции от 2001 года и Контртеррористической конвенции ШОС 2009 года.

Правозащитники отмечают, что Уголовный кодекс Кыргызстана уже содержит статьи, предусматривающие суровое наказание за политические преступления, такие, как попытка насильственного свержения правительства.

Инициатива же по расширению уголовных положений, касающихся экстремизма и разжигания вражды, отражает аналогичные репрессивные попытки правительства ограничить основные свободы и права человека в стране. Например, закон «О иностранных агентах» и «О манипулировании информацией» — на последний экс-президент Сооронбай Жээнбеков наложил вето.

«После нескольких месяцев политической напряженности правительство Кыргызстана должно показать своим гражданам и всему миру, что оно по-прежнему поддерживает строгие стандарты в области прав человека. Эти поправки к правовым кодексам должны быть отклонены, если Кыргызстан надеется оставаться верным своим международным обязательствам в области прав человека»», — заключила Султаналиева.