Премьер-министр Улукбек Марипов 4 мая отправил в отставку полномочного представителя правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева. Вместо него новым полпредом назначен зампредседателя Пограничной службы Абдикарим Алимбаев.

«Мне позвонил премьер»

По словам Суваналиева, его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Однако пока неизвестно какую должность ему предложат.

«Сегодня [4 мая] ко мне позвонил премьер-министр Улукбек Марипов, сказал, что меня освободили от занимаемой должности. Самого распоряжения я пока не видел, достаточно звонка. Завтра вместе с семьей поеду в Ош, какое-то время побуду там, а затем приеду в Бишкек», — сообщил Суваналиев ИА 24.kg 4 мая.

Вместе с Суваналиевым в отставку отправили его заместителя Эрлана Сапарбаева, акимов Лейлекского и Баткенского районов и заместителя акима Кадамжайского района Абдыманапа Жакбарова.

Омурбека Суваналиева назначили полпредом Баткенской области 15 февраля этого года.

Отставка Суваналиева и акимов районов произошла после вооруженного конфликта в Баткенской области на границе Кыргызстана и Таджикистана. В первые часы конфликта Суваналиев был на месте событий и участвовал в проведении переговоров с представителями таджикской стороны.

Кто такой Алимбаев?

Фото: ИА «АКИпресс»

Абдикарим Алимбаев почти всю жизнь работал в пограничной службе на различных должностях. До своего назначения полпредом Алимбаев был первым заместителем председателя пограничной службы.