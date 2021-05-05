Село Максат / Хамидулло Узаков / «Клооп»

3 мая Комитет чрезвычайных ситуаций Таджикистана опубликовал информацию о столкновениях на кыргызско-таджикской границе.

В ней говорится о том, что во время конфликта в селе Овчикалъача Бобожон Гафуровского района и сообществах Сурх, Воруз, Чорку города Исфара Согдийской области в общей сложности сгорели 14 жилых домов. Еще три дома остались полуразрушенными.

К опубликованному пресс-релизу на своем сайте КЧС Таджикистана прикрепил фотографию, которая сделана оператором «Клоопа» Хамидулло Узаковым 2 мая в селе Максат Лейлекского района Баткенской области.

Дом на фотографии принадлежит жителю села Максат по имени Назимбай. Дом был сожжен в ночь на 30 апреля, во время вторжения таджикских войск в вышеуказанную местность.

«[Дом мы построили] 7-8 лет назад. От всего, что мы заработали за всю жизнь ничего не осталось. [В доме] проживали мама, моя семья, племянница с детьми. Две семьи проживало […] Мы расстроены, но выхода нет, что делать? […] У нас есть простой народ, если помогут, восстановим», — сказал Назимбай в интервью журналистам «Клоопа»

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 4 мая в 11:00 сообщил, что в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев и пострадали 189 человек.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.

По информации полпредства в Баткенской области: в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в общей сложности сгорели 130 объектов. Из них 104 жилых дома, две школы, один ФАП, один детский сад, одно здание милиции, три погранзаставы, десять заправочных станций, 8 торговых точек.

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