Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с принятием новой Конституции. Об этом сообщила пресс-служба главы соседней страны.

В поздравительной телеграмме Токаев сообщил, что принятая Конституция закладывает фундамент для развития Кыргызстана, а также «защиты его суверенитета и дальнейшей консолидации общества».

«Успешное претворение в жизнь ваших инициатив и реформ будет способствовать укреплению кыргызской государственности, росту благосостояния населения и повышению авторитета страны на международной арене», — говорится в сообщении.

Токаев отметил, что Казахстан готов и дальше оказывать поддержку Кыргызстану как стратегическому партнеру.

Новая Конституция была подписана Садыром Жапаровым 5 мая. Голосование по ее изменению прошло 11 апреля, в один день с выборами депутатов местных кенешей.

По данным Центральной избирательной комиссии, за новую версию Основного закона страны проголосовали 79,3%, против — 13,7% избирателей. При этом, в референдуме приняли участие 36,6% от числа граждан, которые могут голосовать. Конституционная реформа в Кыргызстане произошла на фоне политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов в октябре 2020 года.

Тогда во время начавшихся беспорядков Садыр Жапаров при поддержке своих сторонников пришел к власти и за короткое время занял пост премьер-министра и и.о. президента. Еще будучи на этих постах Жапаров заявлял о необходимости референдума по изменению Конституции.