Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин 8 мая обсудят вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе. Планируется, что Рахмон приедет в Москву на празднование Дня Победы. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Визит Рахмона был запланирован и согласован до событий на границе», — передает его слова российское издание ТАСС.

При этом, Песков отметил, что приезд кыргызского президента на парад Победы не ожидается.

Ранее Россия заявила, что «готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», а пресс-секретарь президента РФ отметил, что «президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль».

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Минздрав 4 мая сообщил, что в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев и пострадали 189 человек. 100 из них получают лечение в больницах Бишкека и Баткенской области.

Власти Таджикистана до сих пор не обнародовали данные о пострадавших с таджикской стороны. По данным Радио Озоди, жертвами конфликта стали не менее 16 человек, порядка 90 человек получили ранения.